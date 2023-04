Drei Musikrichtungen bei den drei Konzerten auf den Steinbachwiesen

Fürth. Bleigrau hängt der Himmel über der Wiese, die Finger werden bald taub in der Kälte – die Vorstellung, dass auf diesem Plätzchen in einigen Monaten ein sommerliches Festival stattfindet, erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch etwas abstrakt. Trotzdem hat Organisator Kurt Schmitt Sponsoren im Vorfeld des Steinbachwiesen-Open-Airs zur Präsentation des aktuellen Veranstaltungsplakats eingeladen.

Tapfer halten sie ihre gereckten Daumen in die kalte Luft und nehmen alle einen Stapel Flugblätter mit. Da steht alles drauf, was man wissen muss über die drei Konzerttage, unter anderem die Stellen, an denen man Karten bekommt, denn nun ist auch der Vorverkauf angelaufen.

Zuerst kommen die „Söhne“ …

Den Anfang machen diesmal die „Söhne Mannheims“, und Schmitt erklärt: „Wir wollen jetzt die nächste Stufe erklimmen mit ihrem Auftritt.“ Nämlich die einer offiziellen Tournee-Station. Wenn die Band, die einst mit ihrem Frontmann Xavier Naidoo berühmt wurde, auf ihrer Tour das neue Album „Kompass“ vorstellt, ist Fürth eine der Stationen auf ihrem Spielplan. Das Programm dürfe dann nicht in einem Umkreis von unter 50 Kilometern um die Steinbachwiese gespielt werden, sagt der FC-Eventmanager.

Die Fans dürfen sich auf bekannte „Söhne“-Stücke wie „Das hat die Welt noch nicht gesehen“ oder „Geh davon aus“ freuen; und auch auf viel Neues, zu dem etwa „Eile“ gehört, das so neu nun auch wieder nicht ist, wurde das Stück im Internet doch mittlerweile mehr als 100 000-mal aufgerufen.

Gesungen wird es von gleich vier Künstlern, und einer, Giuseppe „Gastone“ Porrello, war im vergangenen Dezember in Fürth, um schon mal zu erklären, wie sehr er sich auf das Konzert freue. Am Freitag, 4. August, greift er zum Mikro; Einlass ist um 18.30 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr.

… dann „Stahlzeit“…

Am folgenden Tag, Samstag, 5. August, geht es weiter, nun mit altbekannten Gästen: „Stahlzeit“ ist wieder dabei – zum mittlerweile sechsten Mal. Längst ist die „Rammstein“-Tribute-Band zu einem Zugpferd der Veranstaltung geworden, schon wegen der eindrucksvollen Shows, die jedes Jahr auf die neuen Stücke abgestimmt und mit weiteren Glanzpunkten angereichert werden. Entsprechend mächtig ist das Gepäck, das die Band und ihre Entourage auch diesmal wieder auf die Wiese schleppen.

„Sie kommen mit einem Vierzigtonner hier an“, sagt Schmitt und vermutet, dass das Gefährt von der Schnauze bis zum Auspuff so lang sein dürfte wie die gesamte Parkplatzstrecke vor der Steinbachwiese – vom Gehweg bis zur Absperrung. Pyrotechnik, Lichtanlage, alles Drum und Dran für den mächtigen Sound braucht so viel Platz, dass der Koloss unmöglich vor der Wiese parken kann. Weshalb mehrere Touren mit 7,5-Tonnern gefahren werden, die jedes Stück Ausstattung bis zum Gelände schaffen. Drei Tage braucht die Mannschaft der Band, bis alles steht. Die Fans kommen von weit her und singen die Lieder mit; es habe bereits Tradition, sagt Schmitt, dass zum Schluss des Auftritts „Engel“ gesungen werde.

„Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen“, heißt es darin, und immer wieder: „Gott weiß, ich will kein Engel sein.“ Nicht nur auf der Bühne wird es übrigens hell. Auch bei den Abendveranstaltungen wird der Park mit bunten Lichtern dekoriert, Schmitt und sein Mitstreiter Mark Lang wollen, „dass sich alle wohlfühlen“, wie sie erklären.

… und dann „That´s Soul“

„Es gibt etwas, das uns von anderen Festivals unterscheidet“, fährt Schmitt fort: „Nämlich, dass wir an drei Tagen drei verschiedene Musikrichtungen spielen.“

Die dritte ist Soul und ist am Sonntag, 6. August, zu hören. Einlass zu dieser Matinee ist um 10 Uhr, los geht es eine Stunde später. Im Gegensatz zu den beiden Abenden ist dieses Konzert bestuhlt, und der Organisator ist sicher: „Das ist auch was für Ältere; auch für Leute um die 80.“ Und eine Premiere. „That´s Soul“ wird gegeben von den Musikern der „Sweet Soul Music“-Revue, die Klassiker von Aretha Franklin, Stevie Wonder, den Commodores oder Otis Redding dabei haben.

Was das Parken angeht, so ist der Platz rund um das Festivalgelände sehr limitiert. Doch Schmitt kündigt an, dass die Besucher von Helfern auf noch freie Flächen gelotst werden, die sich etwa vor den Hallen oder Schulen befinden. Nun ist noch ein bisschen Zeit – in der man beim Organisationsteam vor allem auf eins hofft: dass das Wetter mitspielt, wenn es dann so weit ist. stk/ü