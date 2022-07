Drei Konzerte beim Rex-Open-Air in Lorsch

Lorsch. Sein Open-Air-Festival trägt das Bensheimer Musiktheater Rex wieder auf dem Klostergelände in Lorsch auf. Dort kommt es in dieser Woche zu drei Konzerten. Am Donnerstag (14.), 20 Uhr, spielen Mark Gillespie’s Kings of Floyd (oberes Foto) Musik von Pink Floyd. Am Freitag (15.), 20 Uhr, folgt die Formation Night Fever (mittleres Foto) mit Songs de Bee Gees. Und am Samstag (16.), 20 Uhr, widmet sich die Coverband Völkerball (unteres Foto) dem Schaffen von Rammstein (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILDer: Jürgen Körting/ René van der Voorden/Völkerball

