Drei innovative Unternehmen als "Hessen-Champions" ausgezeichnet

Unternehmertag. Im Rahmen des hessischen Unternehmertags sind drei innovative Firmen als "Hessen-Champions" ausgezeichnet worden. Sie hätten gezeigt, dass sich Investitionen lohnen, erklärte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden laut einer Mitteilung. Nun gelte es, die Chancen der Nachhaltigkeit zu nutzen. "Ressourceneffizienz und Innovationsfähigkeit auf dem Weg zur Klimaneutralität sind Basis langfristigen Erfolgs, bei uns in Hessen wie auf den Märkten der Welt", sagte der Minister. Neben der Technologieführerschaft komme es zunehmend auch auf den Mut an, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, ergänzte der Präsident der hessischen Unternehmerverbände (VhU), Wolf Matthias Mang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Kategorie Weltmarktführer geht der Titel an die Hedrich GmbH aus Ehringshausen-Katzenfurt, ein mit rund 230 Beschäftigten weltweit tätiges Ingenieursunternehmen im Maschinen- und Vakuumanlagenbau. Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei Isoliermedien für Elektromotoren und Windrädern. Mit der schnellen Entwicklung eines PCR-Coronaschnelltests überzeugte die BAG Diagnostics aus Lich die Jury in der Kategorie Innovation. Als Jobmotor wird die stark wachsende Frankfurter BioSpring GmbH ausgezeichnet, die allein in diesem und im vergangenen Jahr mehr als 200 neue Stellen geschaffen hat und bis 2024 weitere 463 Jobs aufbauen will.