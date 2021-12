Drei Hecken zu verschiedenen Zeitpunkten in Brand geraten

Darmstadt-Dieburg. Weil in Groß-Umstadt drei Hecken in den vergangenen Tagen zu unterschiedlichen Zeiten in Brand gerieten und mögliche Selbstentzündungen unter anderem aufgrund der Witterungsverhältnisse ausgeschlossen werden können, hat

die Darmstädter Kripo die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.

Ob die Taten, die sich am Donnerstag (9.12.), gleich zweimal - gegen 21.45 Uhr im Frießenbeuneweg/Groß-Umstadt und gegen 22.10 Uhr im Pappelweg des Ortsteils Richen - sowie am Sonntag (12.12.) gegen 1.30 Uhr im Weidweg von Klein-Umstadt ereigneten, möglicherweise zusammenhängen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten von der Darmstädter Kripo in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).