Drei Bewerber im Rennen um den Bürgermeistersessel in Hirschhorn

Bergstraße. In Hirschhorn wird an diesem Sonntag (3. Juli) ein neuer Bürgermeister gewählt. Neben dem amtierenden Rathauschef Oliver Berthold (parteilos), der erneut für das Amt kandidiert, haben zwei weitere Bewerber ihren Hut in den Ring geworfen. Sollte beim ersten Urnengang keiner der drei Bewerber als Sieger aus dem Rennen gehen, findet eine mögliche Stichwahl zwei Wochen später statt, also am Sonntag, 17. Juli.

Berthold, Wilken und Hölz

Die drei Bewerber, die sich für das Amt des Bürgermeisters bewerben, sind Oliver Berthold, Thomas Wilken und Martin Hölz.

Oliver Berthold: Der 43-jährige Oliver Berthold befindet sich in seiner ersten Amtszeit als Bürgermeister von Hirschhorn. Er übernahm nach der Abwahl seines Vorgängers eine schwierige Aufgabe. „Dass damals so viel im Argen war und ich mit der Aufarbeitung so viel zu tun habe, hätte ich mir damals aber auch nicht träumen lassen“, teilt Berthold mit.

Themen wie Schuldensenkung, Infrastruktur oder Umweltschutz seien Aufgaben, die Bürger nicht auf den ersten Blick wahrnehmen, – seien aber gemeinsam mit den Kindergärten essenziell wichtig für die Daseinsvorsorge einer Stadt. Nach der „Pflicht“ sieht Berthold nun die „Kür“ auf sich zukommen. So wurden beziehungsweise werden in diesem Jahr noch die Spielplätze grundlegend erneuert.

In Zukunft soll mehr für die ältere Bevölkerung getan und auch Angebote für Jugendliche und Erwachsene geschaffen werden. „Hirschhorn braucht einen erfahrenen Verwaltungsmann an seiner Spitze, der nicht jedem ,will ich haben‘ nachgibt, sondern mit Blick auf die Generationengerechtigkeit das plant und anschafft, was diese Stadt auch noch in vielen Jahren braucht und wovon die Bürgerschaft etwas hat“, ist Berthold überzeugt.

Der 43-Jährige lebt in einer festen Beziehung. Er studierte an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen mit dem Abschluss B. A. Public Management in Ludwigsburg.

Thomas Wilken: Unter dem Motto „Mit Wilken den Wandel wählen“ tritt der 54-jährige Thomas Wilken zur Bürgermeisterwahl an. Mit seiner Frau Nicole lebt der gelernte Zeitungsredakteur in Igelsbach. Das Paar hat zwei Kinder. Wilken ist seit 2013 Mitglied im Ortsverein der SPD Hirschhorn sowie Mitglied der Stadtverordnetenversammlung.

Sollte er die Wahl für sich entscheiden, so will er unter anderem die Innenstadt wiederbeleben sowie Gewerbe und Gastronomie unterstützen. Ferner soll die Ansiedlung von Geschäften forciert und Hirschhorn für Firmen und Touristen attraktiver gemacht werden. Eine Vertaktung von Busverkehr und S-Bahn steht darüber hinaus auf der Liste an Punkten, die Wilken umsetzen will.

Um etwas auf die Beine zu stellen, seien die Vereine und das große ehrenamtliche Engagement der Bürger in allen Stadtteilen eine tragende und wichtige Säule. Daher will er einen regelmäßigen runden Tisch für die Vereine ins Leben rufen, um mit der Stadt als Koordinatorin Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Martin Hölz: Der 43-jährige Vater von zwei Kindern lebt seit 2003 in Hirschhorn. „Wir müssen die Stadt Hirschhorn für die anstehenden Herausforderungen der Zukunft fit machen“, sagt er und nennt Investitionen in die Pflege der Infrastruktur sowie die Stärkung der Zusammenarbeit der Verwaltung mit den Gremien, den Vereinen und der ortsansässigen Wirtschaft als Beispiele. Hölz ist Krankenpfleger und Sozialwissenschaftler und hat in der Vergangenheit bei der Sozialstation in Hirschhorn, als Projektleiter an einem Forschungsinstitut der Uni Heidelberg sowie als Dozent am Uniklinikum Heidelberg gearbeitet.

Für Profil Hirschhorn war er von 2011 bis 2021 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, zuletzt als Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher. Aktuell arbeitet er an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn an einer neu gegründeten Einrichtung (Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg), in der ein Weiterbildungsprogramm für Führungskräfte aus Landesministerien, Wirtschaftsunternehmen und Vereinen angeboten wird.

Sein Ziel ist es, mit Menschen, Vereinen und Organisationen aus Hirschhorn deren Struktur herauszuarbeiten und neue Vernetzungen zu schaffen.

Darüber hinaus verfolgt er Ansätze für die Öffnung der Verwaltung gegenüber der Bevölkerung und der Wirtschaft. Damit sollen mehr Transparenz, Beteiligung und eine Stärkung der gemeinschaftlichen Belange erreicht werden. ank/ü