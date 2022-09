Drei Autos in Weinheim aufgebrochen / Polizei sucht Zeugen

Weinheim. Zwischen Sonntag, 14.30 Uhr und Montag, 7.45 Uhr, haben Unbekannte in der Gundelbachstraße in Weinheim ein Dreieckfenster eines Iveco eingeschlagen und Kleidung gestohlen, wie die Polizei berichet.

Auf die gleiche Weise gelangten die Täter im ähnlichen Tatzeitraum in einen Ford in der Ehretstraße. Aus dem in einer Tiefgarage abgestellten Fahrzeug erbeuteten die Unbekannten Haushalts- und Drogeriewaren sowie einen Rucksack; der Diebstahl und Sachschaden beläuft sich in diesem Fall auf mehrere hundert Euro.

Am Montagabend zwischen 19 und 21 Uhr schlugen die Täter außerdem in einer Tiefgarage im Multring die rechte Seitenscheibe eines Audi ein. Hier erbeuteten die unbekannten Täter eine Geldbörse mit wenigen Euro Bargeld sowie Wohnungsschlüssel.

Inwiefern die Taten zusammenhängen, wird nun im Rahmen der Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls beim Polizeirevier Weinheim näher geprüft. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06201 / 1003-0 entgegen.