„Dosenobst“ für den Bierkönig

Bergstraße. „Mein persönliches Ziel ist es, jedes Jahr zumindest ein neues Kaninchen aus dem Hut zu zaubern“, sagt Karsten Schwinn. Und mit den „Kaninchen“ der Jahre 2021 und 2022 hat der Geschäftsführer des Birkenauer Apfelweinunternehmens „Bembel with Care“ die eigene Messlatte vergleichsweise hoch gehängt: Vor zwei Jahren startete das Unternehmen eine Kooperation mit dem Party-Musiker Ikke Hüftgold, der Bembel-Song „Ich schwanke noch“ darf seitdem auf keiner Mallorca-Party fehlen und war zuletzt auch auf zahlreichen Fastnachtspartys oder -umzügen der Region nicht zu überhören.

2022 setzten Schwinn und Co. mit einer Sonderedition für das „Wacken Open Air“ ein weiteres Ausrufezeichen. Das Getränk aus Odenwälder Apfelwein (80 Prozent) und Aronialimonade (20 Prozent) avancierte nicht nur unter Heavy-Metal-Fans zu einem wahren Verkaufsschlager – die erste Marge von 750 000 Dosen war binnen weniger Monate ausverkauft.

Neuer Song Die Kooperation mit dem „Bierkönig“ will „Bembel with Care“ im Frühjahr 2023 mit verschiedenen „Aktionen für die Fans vor Ort“ (Geschäftsführer Karsten Schwinn) verbinden – beispielsweise beim „Opening“ am vierten April-Wochenende oder über das Pfingstwochenende vom 26. bis 29. Mai. Die Freunde der „Ballermann-Hits“ dürfen sich in diesem Zeitraum laut Karsten Schwinn auf einen neuen Gassenhauer mit „Bembel-Bezug“ freuen – wieder von und mit Ikke Hüftgold. /ü

Mit großer Spannung warteten die Fans des Birkenauer Unternehmens in den vergangenen Wochen bereits auf das neue Mitglied im „Kaninchenstall“, „Bembel with Care“ selbst befeuerte die Spekulationen mit diversen Beiträgen in den sozialen Netzwerken. So machte es sich Maskottchen Karl-Heinz unlängst in einem Videoclip auf hellem Sand unter einem großen Sonnenschirm bequem, der Begleittext lautete: „Sonne, Strand und Meer. Karl-Heinz stimmt sich schon mal ein. Wo geht’s bald für Bembel hin, was denkt ihr?“ So mancher User spekulierte sogleich auf das „Opening“ der Tourismus-Saison auf Mallorca –und lag damit alles andere als daneben. Die Reise des selbsternannten „Dosenobsts“ führt dieses Jahr nämlich tatsächlich auf die nach wie vor beliebteste Urlaubsinsel der Bundesbürger. Das Engagement von Schwinn und seinen Mitstreitern reicht jedoch weit über die Saisoneröffnung am vierten April-Wochenende (21. bis 23. April) hinaus: „Endlich gestrandet! Jetzt auch im Bierkönig“ ließ das Unternehmen am Donnerstag über seine Accounts auf Facebook und Instagram verlauten. „Ab sofort bekommt ihr Apfelwein-Cola, -Kirsch und -Schorle auf Mallorca im Bierkönig“, hieß es weiter.

Vier Millionen Besucher

„Mit rund vier Millionen Besuchern und 365 Öffnungstagen pro Jahr ist der ,Bierkönig‘ die größte deutsche Kneipe außerhalb der Bundesrepublik. Natürlich freuen wir uns riesig darüber, ab sofort auch dort mit unseren Dosen präsent zu sein“, präzisiert der Geschäftsführer im Gespräch mit dieser Zeitung. Für Schwinn selbst geht damit auch ein persönlicher Lebenstraum in Erfüllung: „In meiner Zeit als Handballer war ich selbst viele Male mit meinen Teams auf Mallorca, natürlich haben wir dabei auch immer im ,Bierkönig‘ kräftig gefeiert.“ Allerdings: An Apfelwein von „Bembel with Care“ war damals noch nicht zu denken. In nahezu jeder Hinsicht. Das hat sich inzwischen längst geändert. Allein im vergangenen Jahr hat das Birkenauer Unternehmen nach Angaben des Geschäftsführers rund 18 Millionen Dosen verkauft. „Bembel with Care“ könne sich laut Schwinn deshalb getrost als „Mit-Marktführer“ bezeichnen.

An die Betreiber des „Bierkönigs“ richtet Schwinn auf seiner Facebook-Seite dann auch einige Worte, die sowohl die persönlichen Erinnerungen als auch den Stolz über das bislang Erreichte als Firmenchef zusammenfassen: „Mein Team und ich geben dir nun etwas zurück, was du in diesen Zeiten vielleicht gut gebrauchen kannst: Leidenschaft, Moderne, Kult, Qualität, Lebensgefühl, Kraft, Ehrlichkeit, Heimat, Wurzeln… Kurzum: den besten Apfelwein der Welt!“ Letzteres ist freilich Geschmackssache, doch ist dem Geschäftsführer nach „Ich schwanke noch“ und der Wacken-Sonder-Edition ohne Frage ein weiterer Coup gelungen.

Was bleibt, ist die Frage nach dem Wie. „Schon vor drei Jahren haben wir versucht, auf der Playa de Palma und auch im ,Bierkönig‘ Fuß zu fassen“, erinnert sich Schwinn. Ein Handelspartner war seinerzeit zwar gleich gefunden, doch waren die Bedenken auf der Ferieninsel seinerzeit noch recht groß. Zum einen aufgrund des Skandals um den Erfinder und damaligen Besitzer der Marke.

Zur Erinnerung: Damals war „Bembel with Care“ vorübergehend aus den zahlreichen Supermarktregalen verbannt worden, weil Schwinns Vorgänger in den sozialen Netzwerken politisch fragwürdige, rechtslastige Äußerungen verbreitet hatte. Zuweilen war gar von einem „Nazi-Eklat“ die Rede. Zum anderen stellte sich den potenziellen Partnern die Frage nach dem Bedarf.

Schwinn: „Aus einem der 26 Zapfhähne des Bierkönigs floss zwar auch Frankfurter Apfelwein, das hat aber kaum einer gewusst und genutzt.“ Und so startete er zunächst in Eigenregie seine persönliche „Malle-Offensive“: „Wir haben testweise 2500 Dosen über einen Supermarkt direkt neben dem ,Megapark‘ angeboten – nach vier Tagen waren sie ausverkauft“, erinnert er sich.

Aus dem Pilotprojekt wurde inzwischen ein über die gesamte Insel verteiltes Handelsnetzwerk. „Wir sind dort mittlerweile in über 130 Supermärkten gelistet, allein 2022 wurden auf Mallorca 50 000 Bembel-Dosen verkauft“, berichtet Schwinn. An solchen Zahlen kommen dann auch die Großkneipen an der Schinkenstraße kaum mehr vorbei. Zumal das „Dosenobst“ durch die Zusammenarbeit mit Ikke Hüftgold – das Video von „Ich schwanke noch“ kommt aktuell auf mehr als 50 Millionen sichtbare Streams auf den bekannten Plattformen – auf Mallorca längst in aller Munde ist.

Beweis für den Imagewandel

Letzter Beweis für den Imagewandel des Unternehmens „Bembel with Care“ war wohl die erfolgreiche Wacken-Kooperation im vergangenen Jahr, die nun mit dem Ausschank im Bierkönig in Sachen Marketing und Absatzzahlen nochmals getoppt werden soll. fran/ü