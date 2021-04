Bergstraße. Wegen aktueller Bauarbeiten im Kurmainzer Amtshof in Heppenheim, der zum Veranstaltungszentrum umgestaltet wird, kann die Ostdeutsche Kultur- und Heimatstube mit Schönbacher Stube des BdV-Kreisverbandes in diesem Jahr leider nicht besucht werden. Virtuell ist das allerdings durchaus möglich – und zwar ganz nach Belieben zu jeder Uhrzeit und gemütlich vom heimischen Sofa aus.

In der Ostdeutschen Kultur- und Heimatstube in Heppenheim entstand eine Filmdokumentation, die jetzt auf YouTube abrufbar ist. © BdV

Seit Kurzem gibt es auf YouTube eine Filmdokumentation, die im vergangenen September als Jugendprojekt des BdV-Landesverbandes entstanden ist. Zwei Tage lang war der Marstall im Kurmainzer Amtshof sowie der vordere Bereich der Heimatstube Tagungsstätte für 16 Teilnehmer, die sich am Beispiel der Stadt Heppenheim mit der Zukunftssicherung der Heimatstuben beschäftigten.

Tragende Rolle beleuchtet

Das Ergebnis war ein 23-minütiger Film, der einerseits die Vielfalt des Sammlungsbestandes der Ostdeutschen Kultur- und Heimatstube mit Schönbacher Stube eindrücklich zeigt, aber auch die tragende Rolle der Gemeinden und Städte bei der Zukunftssicherung der Heimatstuben beleuchtet. Neben einem audiovisuellen Rundgang durch den Sammlungsbestand und einem Einblick in das Museum für Stadtgeschichte und Volkskunde werden auch themenbezogene Interviews gezeigt.

Gesprächspartner aus der Region

Rede und Antwort standen die beiden Heimatstuben-Betreiber Gerhard Kasper (BdV-Kreisvorsitzender) und Herbert Schönauer sowie die BdV-Kreisvorstandsmitglieder Birgit Grüner (Lorsch), Brigitte Sattler (Bensheim) und Josef Zoubek (stellvertretender Kreisvorsitzender). Auch Luisa Wipplinger, Leiterin des Städtischen Museum, hatte die Veranstaltung unterstützt und stand für ein Interview zur Verfügung.

In den letzten zwei Jahren des Zweiten Weltkrieges fanden etwa 24 000 entwurzelte Menschen im Kreis Bergstraße, davon rund 1500 in Heppenheim, eine neue Heimat und wurden über die Jahre in Stadt und Gemeinde integriert.

Für sie ist die am 17. Juni 1986 eröffnete Ostdeutsche Kultur- und Heimatstube mit Schönbacher Stube Begegnungs- und Erinnerungsstätte. Sie steht symbolisch für die Kultur der verlorenen Heimat und ist mit ihrer Funktion ebenso fester Bestandteil des hiesigen historischen und kulturellen Erbes der Stadt Heppenheim, wie die Thematik der Flucht und Vertreibung selbst.

Die Räumlichkeiten im Amtshof stehen dafür zunächst weiterhin zur Verfügung, bis die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem örtlichen BdV-Kreisverband ein entsprechendes Konzept für eine langfristige Erhaltung erarbeitet hat. Eine Teilintegration beispielsweise durch die Präsentation gezielter Exponate und eines digitalen Rundganges durch die Heimatstube im Museum für Stadtgeschichte und Volkskunde ist dabei denkbar.

Gemeinsamer Erinnerungsraum

Seit 1949 bis in die 1990er Jahre hinein entstanden in Anlehnung an die Institution des Museums insgesamt fast 600 Heimatstuben in der Bundesrepublik Deutschland. Die Mehrheit der gegründeten Einrichtungen wurde und wird bis heute von landsmannschaftlichen Heimatortsgemeinschaften getragen, deren Mitglieder zumeist die ehrenamtliche Betreuung übernehmen.

Die heimatkundlich interessierten Gründer und Betreiber haben einen gemeinsamen Erinnerungsraum geschaffen, in dem sie sich regelmäßig trafen und Dokumente sowie Objekte aus der ‚alten Heimat‘ zusammengetragen haben.

Zu den einzelnen Medien in den sogenannten ‚ostdeutschen Heimatstuben‘ gehören vorrangig Fotografien, Karten, Gemälde und Grafiken, Modelle, Dokumente und persönliche Erinnerungsstücke, die szenisch arrangiert werden und dadurch eine sinnstiftende Zusammenstellung erzeugen. Zusätzliche Begleittexte zur Erläuterung sind im Unterschied zu Museen und Ausstellungen nur in geringem Maße vorhanden.

Deshalb und vor allem auch vor dem Hintergrund des bevorstehenden Generationenwechsels der letzten Erlebnisjahrgänge stellen sich viele Heimatstubenbetreibende die Frage, wie es weitergeht. js

Info: Zu sehen ist die Dokumentation auf dem YouTube-Kanal des BdV Landesverbandes Hessen CULTURE TO GO: https://www.youtube.com/channel/UCnoG5EhIsisluznJeo3WeBA