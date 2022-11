Dog Dancing: Eine tänzerische Hundesportart

Anneke Freudenberger aus Einhausen hat mit ihrer Border-Collie-Hündin an der Dog-Dancing-Europameisterschaft in Stuttgart teilgenommen. Doch was ist dieses „Dog Dancing“ überhaupt?

Dog Dancing ist ein Zusammenschluss der englischen Wörter „Dog“ für Hund und „Dancing“ für Tanzen. Sinngemäß übersetzt bedeutet Dogdancing also „Tanzen mit dem Hund“. Was sich zunächst einfach anhört, ist in Wahrheit eine Hundesportart, die viel mit dem Gehorsamkeitstraining zu tun hat.

Ziel beim Dog Dancing ist es, zusammen mit seinem Hund zum Rhythmus der Musik eine Choreographie aus klassischer Fußarbeit sowie vielfältigen Tricks zu erarbeiten. Diese Sportart ist zudem eine sinnvolle Methode, den Hund zu beschäftigen und und gleichzeitig die Intelligenz des Tieres zu fördern. Eine spezielle Ausrüstung ist für diesen Hundesport nicht erforderlich und man kann ihn fast überall trainieren. Praktiziert werden zwei Arten von Dogdancing: das sogenannte „Heelwork to Music“ (Fußarbeit zu Musik) und das besonders beliebte „Freestyle Dog Dancing“ (freies Tanzen ohne Pflichtelemente). ad