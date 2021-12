Doch noch ein Happy End für das Schüler-Impfen

Weinheim. Die Enttäuschung war groß, als sich die Weinheimer Ehrenamtsinitiative zur Absage ihrer Schüler-Impfaktion gezwungen sah, weil nicht genügend Impfstoff beschafft werden konnte. Doch dann geschah etwas, womit niemand mehr gerechnet hatte: Nachdem er den Bericht über die Absage in der Zeitung gelesen hatte, meldete sich der Mannheimer Kinderarzt Dr. Frederik Loersch bei Initiatorin Susanne Wagner und bot ihr an, die benötigten 1000 Impfdosen von Biontech zur Verfügung zu stellen. Dies sei möglich, weil er sich bei zahlreichen Impfaktionen in der Region engagiert und dadurch auf größere Reserven zurückgreifen könne, erläutert Loersch.

„Ich dachte, ich träume“, konnte Susanne Wagner ihr Glück kaum fassen: „Das ist wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag auf einmal. Ich hatte Tränen in den Augen vor Freude“, erinnert sie sich an das Telefonat, dem viele weitere Gespräche folgten.

Denn der ursprüngliche Termin für die Impfaktion (in der Woche vor den Weihnachtsferien) war aus organisatorischen Gründen so kurzfristig nicht mehr zu schaffen. Die Frage war nun, ob das Helfernetzwerk auch am 27. und 28. Dezember die Aktion stemmen kann. Schnell stand fest, dass alle Akteure weiterhin mit im Boot sein würden.

„Kämpfen lohnt sich also doch“

Da auch der Gesamtelternbeirat und die Stadt Weinheim die Aktion unterstützen, wurden die weiterführenden Schulen in einem Elternbrief auf das Angebot, das sich auch an Geschwister, Eltern und Großeltern richtet, und die Anmeldemöglichkeiten aufmerksam machen. Die Zweitimpfung erhalten die Jugendlichen dann nach den Weihnachtsferien (15./16. Januar). Schüler und Personen unter 30 Jahren werden mit Biontech geimpft, alle anderen erhalten den Impfstoff von Moderna.

„Kämpfen lohnt sich also doch“, atmet Susanne Wagner auf, die am 7. Dezember wegen des fehlenden Impfstoffs einen Hilferuf an die Politik in Bund, Land und Kreis geschickt hatte und damit auch an die Öffentlichkeit gegangenen war (wir berichteten).

Abgesehen von Respekt und Anerkennung für die ehrenamtliche Initiative hatte der Hilferuf aber nicht zum erhofften Ergebnis geführt. Doch jetzt geht die 43-jährige Physiotherapeutin voller Elan an die Vorbereitungen, damit die Aktion am 27. und 28. Dezember im Hector Sport-Centrum der TSG Weinheim über die Bühne gehen kann.

OB Just: „Aktion hilft uns allen“

„Ich bin froh um jedes Kind, bei dem ich keine Angst haben muss, dass es schwer krank wird“, kommentiert Gabriele Franke, die Schulleiterin des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, die Nachricht, dass die kommunale Impfaktion für Schüler ab zwölf Jahre nun doch stattfindet.

Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just zeigt sich in einer ersten Reaktion „sehr froh und erleichtert“. Wörtlich teilt er auf Anfrage mit: „Ich bin Susanne Wagner und ihrem Team sehr dankbar für die Hartnäckigkeit in dieser Sache. Mein Dank gilt allen, die sich vor allem ehrenamtlich bei der Aktion einbringen. Ich freue mich, dass auch die Stadt Weinheim zum Gelingen beitragen konnte. Die Aktion wird Weinheim als Schulstandort, aber auch ganz allgemein in der vierten Coronawelle sicherer machen. Davon bin ich überzeugt. Wir kommen damit der Garantie, dass keine Schule mehr schließen muss, ein stückweit näher. Ich appelliere an die Jugendlichen und an ihre Familien, dieses Impfangebot anzunehmen, es hilft jedem einzelnen und uns allen.“ /ü

