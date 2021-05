Diskussionsrunde beim Mittelstand

Bergstraße. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion im Kreis Bergstraße (MIT) setzt sich seit vielen Jahren für die Belange der Wirtschaft ein. Unter der Leitung des früheren Landrats Matthias Wilkes haben die Mittelständler viele Themen aufgegriffen – von der ICE-Neubaustrecke über die Düngemittelverordnung für Landwirte bis hin zur Ortsumgehung im Weschnitztal.

Mit einer Online-Veranstaltung unter dem Motto „Meet and Wine“ möchte die MIT wieder den Kontakt zur Mitgliederbasis und weiteren Interessierten intensivieren. „Die Pandemie führt dazu, dass der Austausch zwischen den Mitgliedern viel zu kurz gekommen ist, das wollen wir nun mit einem innovativen Format ändern“, so Wilkes bei der Vorstellung der Veranstaltung.

Geplant ist bei dem Online-Format die Übertragung einer Diskussionsrunde, in die sich die Teilnehmer per Chat-Funktion einklinken können. „Wir wollen damit in die Interaktion kommen und die Anliegen, Sorgen und Wünsche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für unsere politische Arbeit aufgreifen“, so Wilkes weiter.

Garniert wird die Veranstaltung durch ein innovatives Produkt von der Bergstraße, das die Teilnehmer im Vorfeld zugesendet bekommen: eine Flasche Wein der Jungwinzerinnen-Vereinigung Vinas, versehen mit einem lasergravierten QR-Code. „Wir reden nicht nur über Digitalisierung und Fortschritt, sondern fördern Gründerinnen und Gründer mit ihren tollen Ideen“, erläutert Wilkes das Konzept. red

Info: Eine Anmeldung für alle Interessierten ist bis zum 24. Mai kostenlos möglich unter: https://attendee.gotowebinar.com/register/2681384919119990798