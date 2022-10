Biblis. „Europas Dino-Show“ kann am Sonntag (23.) in der Bibliser Riedhalle besucht werden. Die Figuren sind laut Ankündigung animatronisch, also elektrisch bewegt und vom Computer gesteuert. Der Paläontologe Robert Herold berichtet dazu dem Publikum vom Leben der Dinosaurier: vom Ei bis zum Tyrannosaurus Rex. Die Vorstellungen beginnen um 11 und um 15 Uhr (Eintrittskarten an der Abendkasse). hol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1