Digitalisierung an der Bergstraße: Online Anträge stellen und das Auto zulassen

Bergstraße. Von der Meldebescheinigung bis hin zur Kfz-Zulassung läuft im Kreis Bergstraße inzwischen einiges (auch) digital. Zum bundesweiten Digitaltag hat sich diese Zeitung beim Kreis und in den Kommunen umgehört, welche Wege aufs Amt sich die Bergsträßer durch die digitaler werdende Verwaltung inzwischen sparen können – und welche nicht.

Am Ausweisterminal des Bürgerbüros in der Bensheimer Fußgängerzone können Bürger rund um die Uhr Dokumente abholen. © Stadt Bensheim

„Im Kreis ist die Digitalisierung in vollem Gange“, sagt Pressesprecher Johannes Bunsch. Er meldet, dass von insgesamt 99 Digitalisierungsprojekten in der Kreisverwaltung 39 inzwischen umgesetzt sind. „23 sind aktuell in der Umsetzung und 25 bereits in der Planung.“ Die Digitalisierung mache sich für die Bürger unter anderem dadurch bemerkbar, dass jetzt einiges schneller gehe. „Digitalisierung bedeutet mehr, als dass ein Antrag digital eingereicht werden kann. Die eingegangenen Daten müssen erfasst und medienbruchfrei in die nötigen Fachprogramme übermittelt werden können. Neben der digitalen Bescheid-Erstellung sind auch die digitale Archivierung und Datensicherheit nicht zu vergessen. Wenn das alles vollständig gelöst ist, kann eine Dienstleistung digital abgebildet werden.“

Zahlreiche Veranstaltungen zum Digitaltag im Kreis geplant Die Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet digitale Angebote zwischen 9 und 20.30 Uhr. Alle Infos gibt es auf der Homepage (www.kvhs-bergstrasse.de). Um 14.30 Uhr gibt es eine Infoveranstaltung der Zulassungsstelle des Kreises zum System I-KFZ. Drei Veranstaltungen finden im Digi_Space am Starkenburg-Gymnasium: 3D-Druck (Pop-Socket oder Legostein mit eigenem Namen erstellen) Wie funktioniert virtuelle Realität (Dreh eines sportlichen 360 Grad Videos) Wie funktioniert erweiterte Realität (Welche Systeme und Anwendungen gibt es). In einer öffentlichen Videositzung des Kreisseniorenbeirats geht es um das Thema: Mit digitaler Technik die Lebenssituation älterer Menschen optimal gestalten (https://bit.ly/3xnKt16). Bei einer virtuellen Podiumsdiskussion zum Thema „Zukunft der öffentlichen Verwaltung – Behördengänge bequem online erledigen” wird auch Landrat Engelhardt auf dem Podium teilnehmen. Die Stadtbibliothek der Stadt Bensheim bietet ein Beratungsangebot „Onleihe – Was ist das? Wie geht das? / Information und Beratung in digitaler Runde“ an (https://bit.ly/3gBAgaH). Eine Übersicht über Veranstaltungen im Kreis gibt es unter https://digitaltag.eu/ ssr

Aber wofür können sich die Bürger den Weg aufs Amt sparen? Beispielsweise kann man über die Website von Neue Wege Unterlagen einreichen, Anträge stellen und Termine vereinbaren. Über das sogenannte STVA-Portal der Zulassungsbehörde gibt es die Möglichkeit der internetbasierten Fahrzeugzulassung, außerdem bestehe die Möglichkeit, online beispielsweise den Unterhaltsvorschussantrag zu stellen.

Digitales Fundbüro und Onleihe

„In Bensheim können inzwischen alle Leistungen des Standesamtes und des Gewerbeamtes können auf der Homepage der Stadt Bensheim vollständig online abgewickelt werden“, berichtet Matthias Schaider, Pressesprecher der Stadt Bensheim. „Außerdem bietet die Stadt ein digitales Fundbüro, eine Onleihe der Stadtbibliothek und ein Online-Portal für die Kindergartenanmeldung an.“ Weitere Leistungen und Formulare aus den Bereichen Steuern und Abgaben, Ordnungsamt oder Straßenverkehr stehen als PDF-Dokumente zur Verfügung, wie er berichtet. „Mit dem elektronischen Personalausweis können Führungszeugnisse über das Bundesamt für Justiz digital beantragt werden. Am Ausweisterminal des Bürgerbüros können rund um die Uhr die entsprechenden Dokumente abgeholt werden.“

Aus der Pressestelle der Stadt Heppenheim berichtet Cornelia Gerards, dass vor allem im Standesamt und Bürgerbüro inzwischen vieles online läuft: „Personenstandsurkunden, Meldebescheinigungen und Führungszeugnisse können bei uns digital beantragt werden. Über ein Online-Zahlungssystem können Bezahlvorgänge beispielsweise bei Ordnungswidrigkeiten jetzt einfach online beglichen werden.“ Auch in anderen Bereichen der Verwaltung soll das künftig möglich sein. Auch im Bürgerbüro können Anträge teilweise digital gestellt werden. „Im Standesamt können viele wesentlichen Amtshandlungen elektronisch von zu Hause aus angemeldet beziehungsweise beantragt werden.“ Eine Ausnahme bilden Erklärungen, die beurkundet werden müssen. Darunter fallen beispielsweise Namenserklärungen und Vaterschaftsanerkenntnisse. „Hier ist es nach wie vor gesetzlich vorgeschrieben, dass die Bürger persönlich anwesend sein müssen.“

Yogakurs im eigenen Wohnzimmer

Dass Digitalisierung nicht nur die jüngeren Menschen im Kreis bewegt, das beweist der Kreisseniorenbeirat. Am Digitaltag dreht sich bei ihnen alles um die Frage wie moderne Techniken und digitale Medien die Lebensqualität von älteren Menschen verbessern können. Aber auch die Herausforderungen sollen diskutiert werden.

Auch an der Kreisvolkshochschule (Kvhs) dreht sich morgen alles um Digitalisierung. Zu entdecken gibt es Online-Veranstaltungen zu Themen wie Yoga am Morgen, ein kurzer Spanischkurs mit passenden Redewendungen fürs Restaurant und Ernährungstipps, die Glück versprechen.

Das trotz vieler Möglichkeiten noch Luft nach oben ist und es gilt, Probleme zu lösen – da sind sich Kreis und Kommunen einig. „Das Onlinezugangsgesetz (OZG) besagt, dass bis Dezember 2022 nach und nach die OZG-relevanten Leistungserstellungsprozesse bereitgestellt werden sollen. Natürlich läuft bei einem solchen großen Vorhaben nicht alles reibungslos. Probleme mögen im Detail auftauchen, aber die großen Herausforderungen bei diesem Vorhaben, denen alle Verwaltungen begegnen, nicht nur unsere Kreisverwaltung, sind die Dynamik der technischen Weiterentwicklung, die Abstimmung zwischen den beteiligten Partnern – wie Softwareentwicklern, Dienstleistern und öffentlichen Verwaltungen und die Qualifizierung der Beschäftigten auf die digitalen Prozesse.

„Insgesamt ist die Stadtverwaltung digital auf einem guten Weg, es sind jedoch noch einige Herausforderungen zu meistern, wie eine bessere Netzanbindung“, so Gerards. Aus Lautertal meldet Haupt- und Personalleiterin Nadine Werner, dass sie mittendrin sind, digital zu werden. „Natürlich gibt es auch noch Probleme und oft ist es schwierig, die Fehler zu finden.“ Digitalisierung von kommunalen Verwaltungen sei ein Großprojekt, das über mehrere Jahre andauern werde, berichtet Schaider. „Bis jetzt sind keine Probleme aufgetreten, die den Prozess nachhaltig beeinflusst haben. Unser Ziel ist es selbstverständlich, dass dies so bleibt.“

Niemanden abhängen

Grenzen sehen die Verantwortlichen unter anderem in Bereichen, in denen es gesetzlich erforderlich bleiben wird, persönlich zu erscheinen – wie bei der Beantragung eines Personalausweises zum Beispiel. Dazu komme, dass Digitalisierung die Bereitschaft der Menschen erfordere, diese Möglichkeiten wahrzunehmen.

Auch technische Möglichkeiten der Bürger sind Voraussetzung dafür, dass die Optionen genutzt werden können. „Hierfür müssen wir gewappnet sein und diese Menschen dort abholen, wo sie stehen. Als Verwaltung haben wir auch eine soziale Verantwortung allen Bürgern gegenüber. Wir müssen für eine direkte Kommunikation hier vor Ort offen sein und zur Verfügung stehen“, berichtet Schaider. Abgehängt werden dürfe schließlich niemand.