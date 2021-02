Bergstraße. Ab Montag gelten neue Regeln an Hessens Schulen: Für die Klassen eins bis sechs gilt dann Wechselunterricht und die Möglichkeit zur Notbetreuung, ab Klasse sieben ist Distanzunterricht angesagt und die Abschlussklassen inklusive der Q2 wird in der Schule unterrichtet. Die Kreisschülervertretung (KSV) sieht darin Chancen, aber auch Risiken, wie Kreisschulsprecher Liam Rothenheber auf Anfrage dieser Zeitung berichtet.

Newsletter-Anmeldung

Mutationen verunsichern

Maskenpflicht, Maskenpause, CO2-Timer und mehr Tests Zum überarbeiteten Hygieneplan des Landes gehört unter anderem, dass in den Grundschulen ab Montag (22.) eine Maskenpflicht besteht. Der Kreis stellt den Schülern als Grundausstattung für den Unterricht OP-Masken zur Verfügung, die zwar nicht Plicht sind, aber ausdrücklich empfohlen werden. Im Laufe des Schultages soll es jedoch Maskenpausen geben. „Diese finden im Idealfall an der frischen Luft statt und können mit dem Durchlüften kombiniert werden“, erklärt Landrat Christian Engelhardt auf Anfrage. Wie die Schulen das genau regeln, sei ihnen jedoch selbst überlassen. Zudem gibt es für die Klassenräume sogenannte CO2-Timer. Diese Geräte zeigen an, wann der CO2-Gehalt in der Luft zu hoch ist – dann schlägt das Gerät Alarm oder die Ampel springt auf Rot. Mit dem Öffnungsschritt für Schulen und Kitas wird auch das Testangebot für das Schulpersonal sowie die Erzieherinnen und Erzieher weiter erhöht. Das seit Herbst bestehende Angebot der kostenlosen Testung alle zwei Wochen wird auf einen kostenlosen Test pro Woche verdoppelt. Die Tests bleiben freiwillig und können in Arztpraxen durchgeführt werden. ssr

AdUnit urban-intext1

„Der Präsenzunterricht bietet auch aus unserer Sicht Vorteile, die schwer von der Hand zu weisen sind. Gerade für die jüngeren Jahrgangsstufen und gerade für Schüler, die zu Hause nicht beim Lernen unterstützt werden (können), die technische Probleme haben und sich vielleicht nicht nur schulisch, sondern auch sozial abgehängt fühlen, können Präsenzzeiten in der Schule sehr wichtig sein“, so Rothenheber.

„Gleichzeitig besorgen auch uns die mittlerweile auch an Schulen im Kreis aufgetretenen Mutationen. Ein erneuter Anstieg der Infektionen und ein Hin und Her von Schulöffnungen und -schließungen kann schließlich ebenfalls nicht in unserem Interesse liegen.“ Die Ungewissheit, die die Mutationen mit sich bringen, machen es schwer, eine klare Position zu beziehen, die sich nicht schon in wenigen Tagen als vielleicht völlig falsch erweist. „So ehrlich müssen auch wir mit der aktuellen Lage umgehen“, ergänzt der Kreisschulsprecher.

„Prioritäten sind gut gesetzt“

Grundsätzlich sei es gut, dass die Priorität den jüngeren Jahrgangsstufen und den Abschlussklassen gelte. „Denn gerade die jüngeren Schüler sind tendenziell weniger selbstständig und dürfen in diesen Zeiten definitiv nicht verloren gehen. Die Schüler, die kurz vor ihren Abschlussprüfungen stehen, müssen sich möglichst gut darauf vorbereiten“, so Rothenheber, „Allerdings ist uns unverständlich, warum man die Q2 an den Gymnasien im vollen Präsenzunterricht wieder an die Schulen holt, während für die ersten bis sechsten Klassen nur Wechselunterricht vorgesehen ist.“

AdUnit urban-intext2

Auch dem Wechselunterricht selbst blicken die Schüler mit Hoffnungen und Befürchtungen entgegen, wie der KSV-Sprecher berichtet: „Einerseits bietet aus unserer Sicht jede Form von regelmäßigen Präsenzzeiten Möglichkeiten, dass wir uns untereinander austauschen können. Im Online-Unterricht ist das weniger gegeben. Sich in der Schule – wenn auch mit Abstand und Maske – sehen zu können, ist für viele eine Bereicherung. Auch der persönliche Kontakt zu Lehrkräften ist im Präsenzunterricht ein anderer.“

Auf der anderen Seite seien mit jedem Systemwechsel organisatorische Hürden und Schwierigkeiten der Umstellung verbunden, weiß Rothenheber. „Unserer Erfahrung nach dauert es immer eine Weile, bis sich alle Beteiligten auf neue Umstände eingestellt haben. Wir sehen daher auch unabhängig von der Infektionslage die Gefahr, einen inzwischen immer besser funktionierenden Distanzunterricht durch ein Wechselmodell zu ersetzen, das im schlimmsten Fall nicht die Möglichkeiten, sondern die Probleme von Online- und Präsenzunterricht kombiniert“, erklärt der Kreisschulsprecher. Ob diese Befürchtung begründet sei, oder aber das Gegenteil der Fall sein wird, hänge voraussichtlich sehr von der konkreten Umsetzung an den Schulen ab. „So konnte man es im Verlauf der Pandemie immer wieder beobachten.“

AdUnit urban-intext3

Die Meinungen in der Schülerschaft gehen ebenfalls deutlich auseinander. „Das beginnt bereits bei dem Empfinden der aktuellen Situation. Während einige den Distanzunterricht mittlerweile als sinnvoll empfinden und zum Teil sogar dem Wechselmodell vorziehen, fühlen sich andere unmotiviert und wünschen sich Lockerungen.“ Ein einheitliches Bild oder einen allgemeinen Trend festzustellen, so der KSV-Sprecher, sei dabei „wirklich sehr schwierig“. „Unserer Erfahrung nach geht jeder mit den Einschränkungen anders um und kommt auch mit dem Online-Unterricht unterschiedlich gut zurecht.“ Ähnlich sei das auch beim Präsenzunterricht: „Nicht nur von Befürchtungen, durch den Online-Unterricht abgehängt zu werden, sondern auch von der Angst, sich und andere mit dem Virus zu infizieren, bekommen wir Rückmeldungen.“

Einander akzeptieren ist wichtig

AdUnit urban-intext4

Insgesamt sei es inzwischen jedoch so, dass der digitale Unterricht mittlerweile in den Augen der meisten Schüler deutlich besser funktioniert als noch zu Beginn des Lockdowns und als im vergangenen Frühjahr. „Wir sind also trotz der vielen Schwierigkeiten und Unsicherheiten vorsichtig optimistisch gestimmt. Gleichzeitig beobachten wir überall – nicht nur im Schulalltag – Ängste und Befürchtungen, die nicht nur von der Politik, sondern auch bei uns in der Gesellschaft wahrgenommen werden sollten. Hier brauchen wir bei all den Anforderungen, die an uns alle gestellt werden, eine gewisse Akzeptanz, Offenheit und ein Verständnis dafür, dass nicht jeder auf die gleiche Weise mit der aktuellen Situation zurecht kommt.“