Digitaler Girls’ Day im Landratsamt

Bergstraße. Um die Berufsperspektiven junger Mädchen zu erweitern, nimmt der Kreis Bergstraße auch in diesem Jahr wieder am Girls’ Day teil. Da aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie keine Aktionen vor Ort möglich sind, hat die Bundeskoordinierungsstelle des Girls’ Day ein digitales Event organisiert. Im Rahmen dieses Events findet ein Livestream-Programm mit Impulsen, Interviews und Diskussionsrunden statt.

Mit dabei sind Vorbilder aus verschiedenen Berufsfeldern, aus der Politik sowie Influencer. Vertreten ist auch die Bergsträßer Kreisverwaltung. Das Büro für Frauen und Gleichstellung bietet in Kooperation mit dem Personalmanagement einen spannenden Einblick in die Kreisverwaltung an.

Interessierte Mädchen erfahren hier nicht nur alles rund um die Arbeit, die Aufgaben und den Alltag in der Verwaltung, sondern ihnen werden auch die Möglichkeiten einer Berufslaufbahn im Kreis aufgezeigt. Es wird darüber informiert, welche Ausbildungsmöglichkeiten die Kreisverwaltung bietet, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und wo sie sich bewerben können.

Das Angebot richtet sich an Mädchen ab der fünften Klasse und findet am 22. April von 9 bis 14.30 Uhr statt. Alle Mädchen, die an dem Aktionstag Interesse haben und daran teilnehmen möchten, können sich nach Rücksprache mit ihrer Schule auf der Webseite www.girls-day.de unter dem Menupunkt „Radar“ (dort die Postleitzahl 64646 eingeben und das Angebot der Kreisverwaltung Bergstraße auswählen) anmelden. red

Info: Bei Fragen hilft das Büro für Frauen und Gleichstellung: Telefon 06252 / 15 5990, E-Mail: frauenbuero@kreis-bergstrasse.de