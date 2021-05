Digitale Hilfe bei der Berufsorientierung

Bergstraße. Durch gesellschaftlichen Wandel und Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz oder die Ausbreitung einer globalen Pandemie kommt es auch zu einer Verschiebung in der Kompetenzgewinnung von Schülern, schreibt die Heppenheimer Strahlemann-Stiftung in einer Pressemitteilung. Der zunehmende Einsatz von Distanzunterricht und die Nutzung digitaler Hilfsmittel mache es besonders benachteiligten Jugendlichen schwer, mitzuhalten. Um insbesondere diese Jugendlichen nicht außer Acht zu lassen, müssten Möglichkeiten geschaffen werden, sie beim Erwerb arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen zu stärken und zu unterstützen.

Dass Berufsorientierungsmaßnahmen – etwa Praktika, Messen oder sonstige Beratungsangebote – nicht stattfinden können, führe zu einem geringeren Informationsfluss und zu einer wachsenden Unsicherheit bei vielen Jugendlichen – auch, weil durch Schulschließungen wichtige soziale Kontakte verloren gingen. Um dem entgegenzuwirken und wirklich allen Schülern eine Zukunftsperspektive zu geben, müssten Möglichkeiten geschaffen werden, Berufsorientierungsmaßnahmen auch fernab des Schulkontexts zu ermöglichen.

Genau dort möchte die Strahlemann-Stiftung nach eigener Aussage ansetzen: Berufsorientierung für alle Schüler im digitalen Raum. Das Projekt „Talent Elements“ wurde mit Unterstützung der J.P. Morgan AG ermöglicht, die laut Pressemitteilung gemeinnützige Initiativen fördert, die Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen bei der Berufsorientierung und dem Übergang ins Berufsleben unterstützen und sie auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten.

„Durch einen modularen Aufbau der ,Talent Elements’ können die unterschiedlichen Aktivitäten passgenau entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse ausgewählt werden und virtuell über eine Online-Plattform stattfinden. Auf diese Weise erhalten Unternehmen die Möglichkeit, in Kleingruppen mit Schülern virtuell in Kontakt zu treten und ihnen so einen Einblick in das Unternehmen zu gewähren“, heißt es in der Pressemitteilung.

Für einzelne Schüler biete die Strahlemann-Stiftung zusätzliche unterstützende Maßnahmen in Form von Einzelveranstaltungen an, in denen sich die Schüler ihrer eigenen Stärken und Fähigkeiten bewusst werden könnten. Die Lehrer würden dabei eng von der Strahlemann-Stiftung unterstützt und mit einer Podcast-Reihe begleitet. Auch bereits bestehende Kontakte der Schulen zu Unternehmen sowie zu den Eltern würden berücksichtigt. Das übergeordnete Ziel der gleichberechtigten Chance auf (Berufs-)Bildung solle mit diesem Projekt ermöglicht werden.

Der Starttermin für das Projekt fand in den Räumen der Strahlemann-Stiftung in Heppenheim statt. Mehrere Schulen aus der Metropolregion Rhein-Neckar und aus dem Ballungsraum Frankfurt sind bisher dabei.

Unterstützung für Talent-Company

Der Schleifmittelhersteller Jöst abrasives aus Wald-Michelbach unterstützt die Strahlemann-Stiftung mit einem Betrag von 20 000 Euro. Die Stiftung konnte an der Eugen-Bachmann-Schule in Wald-Michelbach jüngst eine neue Talent Company zur Berufsorientierung eröffnen. Nun kann die Haupt- und Realschule spezielle Räumlichkeiten einrichten – etwa einen geräumigen Workshop-Bereich für Berufsvorstellungen und Bewerbungstrainings, eine gemütliche Lounge-Ecke für Einzel- und Kleingruppengespräche sowie Arbeitsplätze mit internetfähigen PCs, die den Schülern frei zur Verfügung stehen. red

