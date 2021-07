Digital-Sprechstunde für ältere Menschen

Bergstraße. Die Videokonferenz der Seniorenvertretung des Kreises Bergstraße zum Digitaltag 2021 hat für so manche Überraschung gesorgt: Waren etliche Teilnehmer anfangs noch der Meinung, man könne im Alter mit etwas gutem Willen auf Computer und Digitaltechnik verzichten, mussten sie im Laufe der ausführlichen Präsentationen erkennen, welche umfassende Bedeutung elektronische Technik bereits heute in allen Lebensbereichen hat.

Vor allem aber wurde deutlich: Viele Ältere benötigen Beratung und Hilfestellungen rund um den Themenkomplex „Computer und Internet“. Daher wird der Kreisseniorenbeirat ab sofort regelmäßig eine Digital-Sprechstunde anbieten. Die erste dieser Veranstaltungen wird morgen (Freitag) von 10 bis 11.30 Uhr stattfinden. Mit diesem fortlaufenden Angebot – meist am dritten Freitag im Monat von 10 bis 11 Uhr – will der Kreisseniorenrat dazu beitragen, das Informationsangebot zu erweitern und zukunftsorientiert anzupassen. Der Zugangscode zur Videokonferenz kann bei der Geschäftsstelle des Kreisseniorenbeirats unter der Telefonnummer 06252 / 155529 oder per E-Mail an seniorenbeirat@kreis-bergstraße.de kostenfrei angefordert werden. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. red