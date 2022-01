Dieses Jahr wird an Silvester weniger geböllert

Zum Ende des Jahres wird traditionell Silvester gefeiert. Dabei denkt man an Raketen, Böller und Feuerwerk. Dieses Jahr läuft alles allerdings etwas anders ab. Wegen der Corona-Pandemie ist es an Silvester verboten Raketen, Kracher und Batterien an öffentlichen Orten abzubrennen.

Fred Fuchs © MM

Der Grund dafür ist, dass an großen Plätzen, an denen sich jedes Jahr Menschen für die Silvesterknallerei treffen, viele Kontakte stattfinden und das Coronavirus sich dort gut verbreiten könnte. Um die Pandemie weiter einzuschränken, hat das Land Hessen daher dieses Verbot ausgesprochen.

Das Böllerverbot klingt auf den ersten Blick blöd, doch wenn wir uns genauer anschauen, was beim Böllern alles passiert, merken wir schnell, dass es doch auch Gutes hat.

Böller und Raketen belasten nämlich zum einen die Umwelt. Die Chemikalien und Metalle, die sich in den Böllern befinden, zerfallen beim Verbrennen in feinen Staub. Dieser Feinstaub kann mehrere Tage in der Luft bleiben und belastet die Menschen und die Natur. Es herrscht bereits eine Feinstaubbelastung durch den Autoverkehr. In der Silvesternacht steigt die Belastung dann um ein Vielfaches an.

In Großstädten wie Berlin oder Hamburg werden in einer durchschnittlichen Silvesternacht 50 bis 60 Personen in Krankenhäusern behandelt, die sich mit Feuerwerkskörpern verletzt haben. An Silvester geschehen jedes Jahr sehr viele Unfälle, weil viele unvorsichtig mit den Böllern und Raketen umgehen.

Ein weiterer Grund, weshalb das Böllerverbot gar nicht so schlecht ist, sind die Haustiere. Wenn es die ganze Nacht knallt und heult, bedeutet das für unsere Haustiere sehr viel Stress und Panik, die wir so vermeiden können. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

