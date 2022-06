Diebe stahlen Rüttelplatte von Baustelle

Heppenheim. Eine Baustelle am Konradweg in Heppenheim rückte im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in das Visier von Kriminellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei stahlen die Diebe eine Rüttelplatte des Herstellers „Bomag". Wie sie ihre Beute transportierten, das wird noch ermittelt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, der wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

