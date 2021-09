Diebe im Einkaufszentrum in Pfungstadt unterwegs

Kriminalität. Diebe haben am Montag (27.9.) in der Zeit zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr ihr Unwesen in einem Einkaufszentrum in der Eberstädter Straße getrieben und dort einer 72-jährigen Kundin die Brieftasche gestohlen. Mit der Brieftasche erbeuteten die Täter rund 500 Euro sowie persönliche Dokumente. Eine Beschreibung der Kriminellen liegt der Polizei derzeit nicht vor. Vor diesem Hintergrund suchen die Beamten in Pfungstadt Zeugen, denen verdächtige Personen in dem Markt zur Tatzeit aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06157/9509-0 sind die Ermittler für alles Sachdienliche zu erreichen.

