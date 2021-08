Diebe im Biergarten / Zeugen gesucht

Weiterstadt. Der Besuch in einem Biergarten in der Schneppenhäuser Straße endete für einen 59-jährigen Darmstädter am Sonntag (1.8.) mit einem großen Ärger. Der Darmstädter hatte dort - wie die Polizei berichtet - gegen 18 Uhr sein hochwertiges Pedelec in der Farbe "Mokka", Modell Centurion Lhasa mit einem Schloss gesichert im Bereich des Lokals abgestellt. Als er gegen 21 Uhr nach Hause fahren wollte, stellte er den Diebstahl seines Rades fest. Die Polizei in Darmstadt (K42) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

