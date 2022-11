Diebe brechen Transporter auf

Bergstraße. Zwei nebeneinander auf einem Firmengelände in der Rimbacher Annastraße abgestellte Transporter gerieten in der Nacht zum Sonntag in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen Scheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten aus den Innenräumen der Fahrzeuge zahlreiche Baumaschinen und Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Leer gingen die Unbekannten dagegen bei einem weiteren Aufbruchsversuch in der gleichen Nacht an einem Firmenauto in der Rimbacher Erikastraße aus. Dort wurde zwar ebenfalls eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen, die Täter flüchteten nach gegenwärtigem Kenntnisstand aber ohne Beute.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 7060 zu melden. pol