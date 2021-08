Lorsch. Unterschiedliches Werkzeug, darunter auch elektrische Geräte, wurde in der Nacht zum Samstag (20./21.08.) aus einem Container in Lorsch gestohlen. Der materielle Schaden ist etwa 5000 Euro hoch. Der Container, in dem zukünftig unterrichtet werden soll, steht auf einem Schulgelände in der Justus-Liebig-Straße. Die Heppenheimer Polizei (K 41) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1