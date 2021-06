Diebe brechen in Kellerräume von Klinik ein

Darmstadt-Eberstadt. Auf den Kellerraum von Klinikräumen in der Heidelberger Straße nahe Ecke Noackstraße hatten es Kriminelle in den vergangenen Tagen abgesehen. Am Dienstagvormittag (22.6.) waren die Spuren der Täter bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Wie weit der Tatzeitraum zurückreicht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Unbekannten gewaltsam die Kellertür auf und entwendeten medizinische Hilfsmittel in noch nicht bekannten Umfang. Möglicherweise konnten in diesem Zusammenhang verdächtige Personen von Zeugen beobachtete werden. Das K 42 in Pfungstadt ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06157/95090 sachdienliche Hinweise entgegen.

