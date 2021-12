Diebe auf Friedhof in Darmstadt-Eberstadt Grabschmuck gestohlen

Darmstadt-Eberstadt. Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle in den zurückliegenden Tagen ihr Unwesen auf einem Friedhof in der Palisadenstraße getrieben. Dabei hatten es die Täter auf Grabschmuck abgesehen und ein Kreuz aus Bronze entwendet, wie die Polizei berichtet. Der materielle Wert der Beute wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Am Sonntag (12.12.) hatten die Familienangehörigen den Diebstahl entdeckt und im Anschluss die Polizei informiert. Die Beamten des Kommissariats 42 in Pfungstadt sind mit dem Fall betraut und haben ein Verfahren wegen des Diebstahls sowie Störung der Totenruhe eingeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Tatzeit bis zum Sonntag (5.12.) zurückreichen. Das gestohlene Kreuz ist etwa ein Meter hoch und hat eine geschätzte Spannweite von 50 bis 60 Zentimeter. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 06157/95090 zu melden.