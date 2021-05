Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis sinkt

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Der Inzidenzwert für den Kreis Bergstraße sinkt weiter spürbar und liegt nach den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) aktuell bei 74,0. Nachdem Bund und Land in den vergangenen Wochen neue Corona-Bestimmungen beschlossen haben, bei denen als Bezugswert die Inzidenz des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgeblich ist, wird der Kreis keine eigenen Inzidenzwerte mehr veröffentlichen.

Parallel dazu steigt die Zahl der Impfungen, die im Bergsträßer Zentrum in Bensheim verabreicht wurden, kontinuierlich an: Gestern Abend meldete das Landratsamt einen Stand von 69 089 Erst- und 24 185 Zweitimpfungen.

Unterdessen geht auch die Zahl der registrierten Neuinfektionen im Kreisgebiet zurück. Über das Wochenende wurden insgesamt 25 neue Fälle registriert – 17 am Samstag und acht am Sonntag. Die neuen Fälle wurden gemeldet aus Bensheim und Heppenheim (2) sowie aus Biblis (1), Birkenau (1), Fürth (1), Grasellenbach (7), Lampertheim (5), Viernheim (6) und Wald-Michelbach. Insgesamt sind nun 10 674 Infektionen festgestellt worden.

Lockerungen im Nachbarkreis

Derzeit befinden sich der Mitteilung aus dem Landratsamt zufolge 22 Patienten mit einer Infektion in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße, bei drei weiteren Patienten liegt ein Verdacht vor.

Für die Anwendung der „Notbremse“, die von Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde, ist die vom RKI veröffentlichte Inzidenz maßgeblich. Der aktuelle Wert könnte allerdings beeinflusst sein durch den Himmelfahrtstag, an dem weniger Tests als an einem normalen Donnerstag durchgeführt wurden. Liegt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter der 100er-Marke, werden am übernächsten Tag die Beschränkungen durch die Notbremse aufgehoben. Dann gelten die Regeln, die das Land Hessen für diesen Fall vorgesehen hat.

Im Kreis Bergstraße könnte dieser Fall frühestens Ende der Woche eintreten. Der Nachbarkreis Darmstadt-Dieburg sowie die Stadt Darmstadt haben den Punkt bereits erreicht; für sie gelten dank dauerhaft niedriger Inzidenz-Werte keine Beschränkungen nach der Bundesnotbremse mehr.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 33 der 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

685 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 279 036. Insgesamt 7128 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind zehn mehr als am Vortag.

Die hessische Landesregierung will an diesem Montag die weiteren Schritte ihrer Corona-Impfkampagne präsentieren. Bei dem Treffen in Wiesbaden soll es um den Umgang mit der Priorisierung bei den Schutzimpfungen gehen. Ferner will sich die Landesregierung zum Impfen von Schülern und quartiersbezogenen Impfaktionen äußern. Innenminister Peter Beuth, Kultusminister Alexander Lorz (beide CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) werden die Pläne der schwarz-grünen Koalition vorstellen.

Gestiegene Impfbereitschaft

Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland haben bereits eine erste Corona-Impfung erhalten - und in den nächsten Monaten dürften es mindestens noch einmal so viele werden: Seit dem Start der Impfkampagne in Deutschland vor fast fünf Monaten ist die Impfbereitschaft deutlich gestiegen. Das geht aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. seg/dpa