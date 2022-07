Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße geht zurück

Wiesbaden/Bergstraße. Wiesbaden/Bergstraße. Auf den mehr als zwei Monate währenden Anstieg der Corona-Infektionszahlen und einem anschließenden Verharren auf hohem Niveau gingen die Werte in den vergangenen Tagen wieder spürbar zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Bergstraße erreichte laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern einen Wert von 839.

Das Landratsamt veröffentlichte zudem gestern die Infektionszahlen für die zurückliegende Woche. Im Zeitraum von Freitag (22. Juli) bis Donnerstag (28. Juli) - wurden nach Angaben des Kreises Bergstraße insgesamt 2274 neue Corona-Fälle registriert.

Im Berichtszeitraum musste das Landratsamt keinen neuen Todesfall registrieren. Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, liegt damit unverändert bei 484.

Die meisten Neuinfektionen gab es im Berichtszeitraum des Kreises in Lampertheim (355), gefolgt von Viernheim (282), Bensheim (257) und Heppenheim (204). In Lorsch wurden 145 Neuinfektionen registriert, in Lautertal 66, in Einhausen 53, in Zwingenberg 52 und in Lindenfels 22.

Für den genannten Zeitraum meldete das Landratsamt zudem aus den regionalen Impfstationen sechs verabreichte Erst-Impfungen sowie 17 Zweit-, 40 Dritt- und 104 Viert-Impfungen.

Ab August nur noch eine Impfstelle

Zum Monatswechsel schließt der Kreis Bergstraße seine Impfstelle in Rimbach. Begründet wird dies mit der über einen längeren Zeitraum gesehen geringen Auslastung. Schuluntersuchungen der ukrainischen Kinder aus dem Einzugsgebiet rund um Rimbach hätten zwar in den vergangenen Wochen für eine etwas größere Beanspruchung gesorgt. Doch diese seien inzwischenabgeschlossen.

Das Impfzentrum in Heppenheim (Spessartstraße 2) hat ab dem 1. August neue Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag und Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr und

Mittwoch und Donnerstag von 12.30 bis 19.30 Uhr.

Statt wie bislang am Samstag - bei dem die Auslastung im Wochenvergleich am schwächsten war - hat das Heppenheimer Impfzentrum nun also wieder am Donnerstag geöffnet. Zudem bietet der Kreis damit eine zweite späte Öffnungszeit in der Woche bis 19.30 Uhr an.

Weiterhin im Einsatz sein wird auch das mobile Impfteam des Kreises. Damit könnten „auch möglicherweise wieder steigende Impfzahlen ab Herbst gut aufgefangen werden“, heißt es in der Mitteilung aus dem Landratsamt abschließend.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 30 Betten belegt - davon aktuell sechs mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell ein Patient invasiv beatmet werden muss.

11 863 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 2 292 272. Die Inzidenz im Bundesland lag damit gestern bei einem Wert von 814.

Insgesamt 10 615 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 20 mehr als am Vortag. red