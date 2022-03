Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Bergstraße geht zurück

Im Februar waren im Kreis Bergstraße 4868 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Januar waren es noch 5002 Personen. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen ist damit um 134 Personen (-2,7 Prozent) gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2020 sank die Arbeitslosenzahl um 1565 Personen (-24,3 Prozent). Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen im Kreisgebiet lag im aktuellen Februar bei 3,3 Prozent – das ist die zweitniedrigste Quote in Hessen. Im Vorjahr waren es 4,3 Prozent.

„Zumindest auf dem Arbeitsmarkt kommen wir in Südhessen einigermaßen gut durch die Corona-Krise. Selbst im Wintermonat Februar ist die Arbeitslosigkeit gesunken und die Zahl unbesetzter Stellen bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau“, sagte Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen.

Viele Langzeitarbeitslose

„Zudem haben wir eine historisch niedrige Jugendarbeitslosigkeit“, fügte sie hinzu. Als „problematisch“ bezeichnete Förster die hohe Zahl der Langzeitarbeitslosen, deren Anteil während des Lockdowns deutlich angestiegen sei. Fehlende Schulabschlüsse und Qualifikationen erschwerten die Integration auf dem Arbeitsmarkt.

Im Februar waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Darmstadt 18 914 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen um 396 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,1 Prozent; im Vorjahr waren es 5,1 Prozent.

Videoberatung bei Neue Wege

Neue Wege, das Jobcenter des Kreises Bergstraße, führte derweil die „Videoberatung“ ein, um neben persönlichem, telefonischem und schriftlichem Kontakt eine zusätzliche Alternative zu den bisherigen Kommunikationsmöglichkeiten zu bieten. Als Pilotprojekt startete die Videoberatung vor einem Jahr. Anfang dieses Jahres begann der Normalbetrieb. Gefördert wurde das Projekt mit hessischen Landesmitteln aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB).

Widuch ermahnt EU

„Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt ist erfreulich. Im Gegensatz zu den Geschehnissen rund um das Thema Mindestlohn. Die Ampelkoalition sollte von dem gefährlichen Experiment eines nach sozialen und politischen Wunschvorstellungen festgesetzten Mindestlohns Abstand nehmen“, sagte Dirk Widuch, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e.V. Aus Sicht der hessischen Wirtschaft droht neues Unheil zum Thema Mindestlohn auch aus der EU, die mit einer geplanten Mindestlohn-Richtlinie Vorgaben für die nationale Findung des Mindestlohns setzen will. „Ich sage es deutlich: Die Verträge der Europäischen Gemeinschaft sehen für die EU keine Zuständigkeit auf dem Gebiet der Lohnfindung und Arbeitsentgelte vor und das gilt auch für Verfahrensfragen“, so Widuch weiter. red