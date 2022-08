Kaum Niederschläge, Dürre und sinkende Pegel am Rhein: Wer sehen will, wie stark sich auch der Altrhein in den vergangenen Wochen zurückgezogen hat, ist auf dem Areal des Wassersportvereins Lampertheim (WSV) gut aufgehoben.

Deutlich zu sehen ist der sandige Boden, der in normalen Zeiten beinahe bis zu den Bäumen und Büschen auf der gegenüberliegenden Uferseite mit Rheinwasser bedeckt

...