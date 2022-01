Die Waldvögel zieht es in die Gärten

Bergstraße. Bei der „Stunde der Wintervögel“, einer Aktion des Naturschutzbundes (Nabu) am langen Wochenende vom 6. bis 9. Januar, haben inzwischen mehr als 11 000 Menschen in Hessen ihre Vogelsichtungen gemeldet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von über 7900 Beobachtungspunkten wie Gärten, Parks und Balkonen wurden über 285 000 Vögel gesichtet. Bundesweit waren es mehr als 3,7 Mio beobachtete Vögel. Diese Zahlen werden noch deutlich steigen, denn bis zum 17. Januar können Vogelfreunde noch nachmelden.

Erste Trends bei der diesjährigen Winterzählung zeichnen sich jetzt schon ab. „In Hessen wurden knapp 36 Vögel und neun verschiedene Arten pro Garten gemeldet. Damit liegen die Zahlen leicht über denen des Vorjahres, aber deutlich unter dem Durchschnitt aus den elf Jahren, in denen unsere Mitmachaktion bereits stattgefunden hat“, so Nabu-Vogelexperte Bernd Petri. „Die Rangliste führt wie in vielen Jahren der Haussperling an. Als zweithäufigstes wurde die Kohlmeise gesichtet. Dann folgen Blaumeise, Amsel und Feldsperling.“

Mit 0,82 liegt der Grünfink nur wenig über seinem Vorjahreswert von 0,68 Vögeln pro Garten. Bei der Art kam es vermehrt zu Todesfällen durch den Befall mit einzelligen Erregern (Trichomonaden). „Grünfinken wurden zwar dieses Jahr etwas häufiger als 2021 beobachtet. Die Zahlen liegen aber immer noch weit unter dem Aktionsdurchschnitt von knapp zwei Vögeln pro Beobachtung“, so Petri. „Die Art scheint sich nur langsam zu erholen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Blaumeisen liegen für den Nabu erfreulicherweise über den Werten von 2021. Vermutlich konnten Verluste durch das in den Frühjahren 2020 und 2021 aufgetretene „Blaumeisensterben“, das durch das Bakterium Suttonella ornithocola verursacht wurde, teilweise durch vermehrte Bruten ausgeglichen werden. „Möglich ist aber auch, dass durch Zuzug aus anderen Gebieten mehr Vögel beobachtet werden konnten“, erläutert Petri, „hier werden die Ergebnisse der nächsten Vogelzählung im Mai weitere Erkenntnisse liefern.“

Die Zahlen der Amseln haben sich im Vergleich zum Vorjahr etwas verbessert, liegen aber auch noch leicht unter dem Aktionsdurchschnitt. Der Art hatte das Usutu-Virus zwischenzeitlich stark zugesetzt.

Verändertes Zugverhalten

Auffällig war für die Nabu-Experten bei der diesjährigen Zählaktion, dass vor allem typische Waldarten wie Eichelhäher, Buntspecht, Kleiber und Kernbeißer häufiger beachtet wurden. Vermutlich sind sie wegen des Wetterumschwungs und vielleicht auch aufgrund einer geringeren Menge an Baumsamen besonders häufig in die Gärten und an die Futterstellen gekommen.

Andere Arten, die auch als Wintergäste häufig in größeren Trupps unterwegs sind – wie Wacholderdrossel, Erlenzeisig und Schwanzmeise – wurden sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im Aktions-Mittel weniger beobachtet. Auch der Seidenschwanz liegt, wie bereits im vergangenen Jahr, unter seinem Aktionsdurchschnitt. Dies könnten Folgen der milderen Winter in den Brutgebieten dieser Vögel in Nord- und Osteuropa sein. Petri: „Durch sich immer schneller verändernde Wetterbedingungen verändert sich auch das Zugverhalten. Es ist sehr wichtig, diese Entwicklungen weiter genau zu beobachten. Beim Arten- und Naturschutz gibt es also weiterhin viel zu tun.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die „Stunde der Wintervögel“ fand bereits zum zwölften Mal statt. Beobachtungen können noch bis 17. Januar online gemeldet werden – zum Beispiel unter www.stundederwintervoegel.de oder unter www.nabu.de/onlinemeldung.

Die nächste Vogelzählung finden vom 13. bis 15. Mai mit der „Stunde der Gartenvögel“ statt. red