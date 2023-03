Die Vorzüge der Wirtschaftsregion Bergstraße auf 48 Seiten

Bergstraße. Seit 25 Jahren setzt sich die Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) für die Wirtschaft im Kreis Bergstraße und die damit verbundenen Arbeitsplätze ein. Mit ihren sechs Fachbereichen betreut die WFB die Unternehmen vor Ort, agiert als Serviceeinheit für ihre 22 Gesellschafterkommunen, wirbt für neue Investitionen am Standort Bergstraße, begleitet Existenzgründungen und berät Kommunen, Bürger sowie Firmen bei Fragen zur Energieeffizienz und zu erneuerbaren Energien. Zudem engagiert sie sich für die touristische Entwicklung und Vermarktung des Kreises.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das WFB-Jubiläum hat das Wirtschaftsmagazin econo zum Anlass genommen, in seiner ersten Ausgabe 2023 den Schwerpunkt auf die Wirtschaftsregion Bergstraße zu legen und in einem großen Sonderteil auf 48 Seiten über Unternehmen, Trends und Innovationen sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu berichten. Auch die WFB kommt in dem neuen econo nicht zu kurz. In Interviews berichten Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der WFB, Jürgen Gromer, Beiratsvorsitzender und Aufsichtsrat der WFB, sowie Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, über die aktuellen Entwicklungen und Zukunftsthemen in der Wirtschaftsregion Bergstraße. Damit nicht genug: Die Gremienvorsitzenden und der Geschäftsführer der kreisweiten Wirtschaftsförderung zieren den Titel des Hefts. Das Magazin ist seit kurzem erhältlich.

Die WFB hat die Sonderpublikation über die Wirtschaftsregion ... Die WFB hat die Sonderpublikation über die Wirtschaftsregion Berg straße auch als eigenes Heft binden lassen. Der Sonderteil über die Wirtschaftsregion Berg straße ist im econo-Maga zin 1/2023 integriert und kann auch online gelesen werden unter

Engelhardt, Gromer und Zürker steckten gemeinsam die Köpfe in die druckfische Ausgabe. „Die Wirtschaftsregion Bergstraße bietet nicht nur Unternehmen exzellente Voraussetzungen – auch für Fachkräfte ist sie äußerst attraktiv“, betont der Landrat. Wie er weiter ausführt, ist der Kreis unter anderem an vielen Infrastrukturthemen beteiligt und unterstützt Kultur- sowie Freizeiteinrichtungen. Nicht zuletzt wird in Schulen investiert, den wahrscheinlich wichtigsten Standortfaktor für die Zukunft.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Heppenheim 75 Jahre KLN Ultraschalltechnik in Heppenheim Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ausbildungs-Infotag Berufsorientierung für Bergsträßer Schulabgänger, Bewerberschau für Unternehmen Mehr erfahren

Die Magnetwirkung der Wirtschaftsregion Bergstraße unterstreicht auch Jürgen Gromer. „Wir können vor allem durch die exzellente Lage in der Mitte der beiden Metropolregionen Frankfurt/Rhein-Main und Rhein-Neckar überzeugen“, so der WFB-Beiratsvorsitzende und Aufsichtsrat. „Die Wirtschaftsregion Bergstraße ermöglicht eine perfekte Erreichbarkeit über ein intermodales Infrastrukturnetz – egal ob über die Straße, die Schiene, auf dem Wasser, per Flugzeug oder digital über schnelles Internet. Wir sind eine starke, innovative und attraktive Region – nicht zuletzt dank der Wirtschaftsförderung Bergstraße. Diese trägt mit ihrem engagierten Team und ihrem aktiven Beirat, der die Arbeit der WFB immer wieder mit vielen neuen Vorschlägen unterstützt, viel zur positiven Entwicklung und Dynamik der Region bei.“

Die zahlreichen Vorzüge und Zukunftsthemen sehen Engelhardt, Gromer und Zürker im Sonderteil des aktuellen econo-Hefts sehr gut kommuniziert. „Die Unternehmen und Institutionen aus der Wirtschaftsregion haben die Chance genutzt, sich und unsere gesamte Region positiv darzustellen“, freut sich Zürker.

Bereits in den Jahren 2009, 2014 und 2018 hat econo im Rahmen von Sonderpublikationen über die Region berichtet. „Gerne haben wir mit econo auch diesmal kooperiert. Eine gelungene Publikation“, so das Fazit des WFB-Geschäftsführers. red

Info: www.wirtschaftsregion- bergstrasse.de