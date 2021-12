Wichtige Entscheidungen stehen in den kommenden Wochen in vielen Familien an. Die Eltern aller Viertklässler müssen entscheiden, in welche Schule ihr Sohn oder ihre Tochter wechseln soll.

Kontinuierliche Zuwächse verzeichnete in den vergangenen Jahren die Alexander-von Humboldt-Schule (AvH). „Die Gesellschaft verändert sich ständig, und dem muss eine Schule auch Rechnung tragen.“

...