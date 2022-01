Die Tiermedizinerin Christina Geiger wird neue Direktorin des Zoos

Frankfurt. Die Tiermedizinerin Christina Geiger (42) tritt als neue Direktorin des Frankfurter Zoos die Nachfolge von Miguel Casares an. Vom 15. Februar an steht damit erstmals eine Frau an der Spitze des Zoos. Casares hatte den Zoo im Juni 2021 auf eigenen Wunsch verlassen. Er kehrte zu seiner Familie in Spanien zurück. Geiger ist seit 2007 Tierärztin im Frankfurter Zoo.

"Sie kennt nicht nur jedes Tier beim Namen, sondern weiß auch um die Herausforderung, der wir uns in den kommenden Jahren stellen müssen, um den Zoo als moderne Bildungs- und Kultureinrichtung weiterzuentwickeln", sagte Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) am Freitag. Sie erwarte sowohl Kontinuität als auch einen Neubeginn.

Geiger hat auch langjährige Erfahrungen in Naturschutzprojekten gesammelt. Sie war etwa an der Auswilderung von Zoo-Nashörnern oder der Wiederansiedlung von Przewalskipferden in freier Wildbahn beteiligt.

Die künftige Chefin kündigte an, zügig an der Weiterentwicklung des Zoos arbeiten zu wollen. Ein erster Schritt sei die von ihrem Vorgänger vorgelegte Konzeptstudie Zookunft2030+, an der auch sie mitgewirkt habe, sagte Geiger. "Mit der zügigen Umsetzung dieser Pläne in einen Masterplan kann die Entwicklung nun Gestalt annehmen."

