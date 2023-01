Die Tabakscheune sorgt für Ärger

Lampertheim. Die alte Tabakscheune wirkt wie ein Fremdkörper im Wohngebiet. Längst nicht mehr genutzt, wandelt sich das düstere Gebäude vor den Augen der Menschen in Hüttenfeld langsam zur Ruine. Weder Warnschilder noch Bauzaun halten bisher ungebetene Gäste fern. Das ist gefährlich.

2 Bilder Der Zerfall schreitet sichtbar voran. Ein Zaun soll für Sicherheit sorgen. © Berno Nix

Der Blick nach oben offenbart, dass sich Ziegel gelöst haben. Streben und Balken des Dachstuhls sind erkennbar. „Es muss nur ein richtiger Sturm aufkommen, dann wird es gefährlich“, warnt Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg. Damit nicht genug. „Wir müssen auch immer wieder Kinder und Jugendliche von hier verscheuchen“, ergänzt Michael Plößer und deutet auf eine unauffällige Tür, deren Schloss beschädigt ist. Der 59 Jahre alte Mann ist federführend bei der Interessengemeinschaft Tabakscheune, die sich gegen den Umbau des Gebäudes wendet. Außerdem ist er Sozialdemokrat wie Ortsvorsteher Berg. Beide Männer eint jedoch nicht nur die politische Überzeugung, sondern auch der Unmut über die Pläne für die Scheune.

Das Gebäude wurde vor Jahren vom Unternehmen Boxheimer und Scheuermann gekauft. Die Investoren aus Mannheim wollten den 77 Meter langen Zweckbau ursprünglich abreißen, um auf dem Areal Bungalows bauen zu können. Allerdings steht das in den 1930er Jahren erbaute Holzhaus mittlerweile unter Denkmalschutz. Wie Berg sagt, war der dreistöckige Bau einst Deutschlands größter Tabakschuppen.

Fünf Millionen Euro eingeplant

Weil der vorgesehene Abriss dadurch obsolet wurde, musste der Investor seine Pläne ändern. Zudem musste er einen Umbau der Scheune im Einklang mit der Denkmalschutzbehörde gestalten. Nun ist geplant, das unwirtliche Gebäude zu einem Mehrfamilienhaus mit drei Stockwerken umzugestalten.

Doch wie ein Bauzaun, so fehlt aktuell noch ein konkreter Starttermin. Allerdings soll die Gefahr, die von dem Gebäude derzeit ausgeht, nun möglichst schnell gebannt werden. „Wir werden rasch einen Bauzaun rund um die Tabakscheune aufbauen lassen“, sagt Geschäftsführer Torben Scheuermann. Die Situation in Hüttenfeld sei ihm nicht bewusst gewesen. Erst die Recherche dieser Redaktion habe den Fokus auf das Thema gelenkt.

Auch davon, dass der historische Bau zurzeit zugänglich ist, habe er keine Kenntnis gehabt. „Wir sind davon ausgegangen, dass die Türen nach wie vor mit Schlössern gesichert sind.“ Wie der Investor sagt, hat der Kreis im November eine Baugenehmigung erteilt. Nun müsse man zunächst die eingegangenen Einsprüche sichten. Erst dann könne man abschätzen, wann die Arbeiten beginnen. „Ich denke aber, dass wir in diesem Jahr anfangen können“, sagt Scheuermann. Die Substanz der Scheune werde mit den Jahren nicht besser. Für den Umbau plane man mit Kosten von fünf Millionen Euro. Gleichwohl gibt der Investor zu bedenken, dass solche Projekte in den vergangenen Monaten teuer geworden sind.

Fledermäuse und Schadstoffe?

Etwa wegen hoher Materialkosten und gestiegener Zinsen. Auch sei noch unklar, was für Einsprüche konkret eingegangen sind. Schon 2021 hatten Anwohner Protest erhoben, als bekannt geworden war, dass Boxheimer und Scheuermann in die Scheune 24 Wohneinheiten integrieren wollte. Die Zahl der Wohnungen war anschließend auf 18, später auf zwölf reduziert worden.

Auf diese Weise wurde auch die Anzahl der Stellplätze reduziert, die den Plänen zufolge nun auf dem Grundstück der Tabakscheune untergebracht werden können. Aus Sicht von Berg und Plößer gibt es aber noch weitere offene Fragen. Weder sei klar, wie viele Fledermäuse im oberen Bereich des düsteren Hauses leben. Noch wisse man, mit welchen Chemikalien das Holz der Scheune einst bearbeitet wurde. „Es ist denkbar, dass wir es hier mit Schadstoffen zu tun haben, die bei Bauarbeiten freigesetzt werden“, fügt er hinzu und fordert jeweils Gutachten ein.

Wer sich mit dem Ortsvorsteher und dem Gründer der Bürgerinitiative unterhält, erfährt zudem, dass sie den geplanten Umbau in ein Wohnhaus als „Fehlplanung“ erachten. Der 83 Jahre alte Karl-Heinz Berg weist darauf hin, dass die Platzverhältnisse im alten Zweckbau eher beengt sind, so dass auch die geplanten Wohnungen klein ausfallen würden. Tatsächlich dürften tief hängende Decken sowie zahlreiche Pfeiler und Stützen für ein gedrungenes Ambiente sorgen. „Außerdem besteht die Fassade ausschließlich aus Holzwänden“, gibt Plößer zu bedenken. Um tatsächlich Wohnungen zu schaffen, müsste man neue Wände einziehen, was Platz raube.

Es sei daher rätselhaft, wie sich der Charakter eines Wohnhauses mit zahlreichen Fenstern in Einklang bringen lässt mit einer denkmalgeschützten Scheune, in der einst Tabak getrocknet wurde. /sm