Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Unternehmerverband Südhessen Die südhessische Wirtschaft ist äußerst robust und stellt Forderungen an die Politik

Bei den Vorstandswahlen wird Claus Lau als Vorsitzender bestätigt. Erste Versammlung in der gerade eröffneten VIP-Lounge am Merck-Stadion am Böllenfalltor.