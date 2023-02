Die Strahlemann-Stiftung unterstützt die Arbeit der Karl-Kübel-Stiftung

Bergstraße. Die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie freut sich über 32 000 Euro Fördermittel von der Strahlemann-Stiftung. Das Geld fließt in Auslandsprojekte, die Kindern und Erwachsenen Bildungsmöglichkeiten bieten.

„Wir danken der Strahlemann-Stiftung für die Fördersumme und die langjährige gute Zusammenarbeit. Seit mehr als 20 Jahren ermöglichen wir gemeinsam benachteiligten Menschen in Entwicklungsländern Bildungschancen“, betont Daniel Heilmann, Vorstandsmitglied der Karl-Kübel-Stiftung.

Mit dem Geld werden in diesem Jahr Projekte in Äthiopien, Indien und Nepal gefördert. Allen drei Ländern ist gemein, dass weite Teile der Bevölkerung in großer Armut leben. Um Menschen eine sichere Existenz zu ermöglichen, setzt die Karl-Kübel-Stiftung dort Projekte um, die jungen Erwachsenen eine Ausbildung im Bereich Bäckerhandwerk, Automechanik, Computer- und Grafikdesign ermöglicht.

Schwerpunkt Kindesschutz

In dem von der Strahlemann-Stiftung geförderten Projekt in Nepal gibt es neben der Existenzsicherung durch Aus- und Fortbildung noch einen weiteren Schwerpunkt: Kindesschutz. Angesichts der großen Not brechen viele Kinder im Projektgebiet vorzeitig die Schule ab und arbeiten. Zudem ist die Verheiratung Minderjähriger gesellschaftlich akzeptiert. Damit Kinder künftig in einem Umfeld aufwachsen können, in denen es ihnen gut geht und sie geschützt sind, werden Kindesschutzkapazitäten gestärkt und schulische Bildungsmöglichkeiten verbessert.

Konkret bedeutet das: An Schulen werden Kindergruppen gegründet und zu den Themen Kinderrechte und Kindesschutz geschult. Auch Lehrerkräfte, Eltern und Behörden werden für diese Themen sensibilisiert. Darüber hinaus werden Schulen mit Computerräumen und Trinkwasseraufbereitungsanlagen ausgestattet und Lehrkräfte geschult, damit sie ihre digitalen Kompetenzen erweitern und an die Schulkinder weitergeben können.

„Unser Kuratoriumsmitglied, der Fotograf Pietro Sutera, hat das Projekt in Nepal im vergangenen Jahr besucht und die Fotos im Strahlemann-Kalender 2023 veröffentlicht“, sagt Franz-Josef Fischer, Geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der Strahlemann-Stiftung. Der Erlös des Kalenderverkaufs fließt nun zum Teil in die internationalen Projekte der Kübel-Stiftung. So arbeiten beide Stiftungen Hand in Hand zum Wohl von Kindern. red