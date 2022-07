„Dorfidylle in der ältesten Stadt an der Bergstraße“ – so könnte man unseren heutigen Bildvergleich in der Reihe der „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ betiteln, der uns nach Zwingenberg führt. Es zeigt die Stelle im Norden der Stadt, an der die Alsbacher Straße in die Darmstädter Straße mündet – also die Gabelung, an der die Bergstraße zu „alter Bergstraße“ (rechts) und „neuer Bergstraße“ (links) wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass auf dem aktuellen Bild, das unser Fotograf am Montag aufgenommen hat, kein starker Verkehr auf der Bundesstraße zu sehen ist, mag den Ferien und der Uhrzeit geschuldet sein. Ansonsten herrscht große Betriebsamkeit auf der Zwingenberger Hauptverkehrsader B 3.

Auf der historischen Postkarte, die 1905 geschrieben wurde, erkennt man ganz im Hintergrund ein Fahrzeug, das in Richtung Bickenbach schon fast die Stadt verlassen hat, und ein Pferdefuhrwerk weiter im Vordergrund. Außerdem steht in gleicher Höhe ein Leiterwagen auf dem Bürgersteig. Die historische Postkarte hat uns freundlicherweise der Zwingenberger Geschichtsverein zur Verfügung gestellt. tn/Bild: Neu