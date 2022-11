Die SPD will mit jungen Kräften bei der Landtagswahl punkten

Bergstraße. Mit jungen Bewerbern will die SPD im kommenden Jahr die Landtagsmandate in den beiden Bergsträßer Wahlkreisen erobern. Wen die Sozialdemokraten letztlich ins Rennen schicken, entscheiden die Delegierten aus den Ortsvereinen nächste Woche in zwei Versammlungen. Gemeinsam haben alle drei bisherigen Bewerber, dass sie noch unter 35 Jahre alt sind. Im Wahlkreis 55 kandidiert die Bensheimer Stadträtin Josefine Koebe, mit 34 Jahren die älteste in dem Trio. Im Wahlkreis 54 werben die Heppenheimerin Simone Reiners und der Viernheimer Michael Kosbau um das Vertrauen ihrer Genossen.

In einem Video-Pressegespräch stellten sich die drei Kandidaten jüngst vor. Die promovierte Volkswirtschaftlerin Koebe will einerseits aus ihrem wissenschaftlichen Hintergrund Impulse in die Politik weiterleiten, zum anderen aus ihrer Familie. „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ nennt die Mutter von vier Kindern als ein Thema, das ihr am Herzen liegt. Ebenso die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, besonders die Überwindung des Fachkräftemangels in diesem Bereich.

Genossen sind zuversichtlich

Zwar spielt die Politik im Leben von Simone Reiners jetzt schon eine große Rolle – sie arbeitet im Parlamentarischen Büro der Stadt Viernheim, ist Mitglied des Bergsträßer Kreistags und der Heppenheimer Stadtverordnetenversammlung –, doch das reicht ihr noch nicht. Mit der Landtagskandidatur hofft sie, noch mehr zu bewirken. „Die kommunalen Finanzen sind mein Schwerpunkt“, hebt sie hervor. Daneben will sich die Vorsitzende der Heppenheimer Gruppe der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) für die Gleichberechtigung einsetzen.

Ihr Konkurrent Michael Kosbau kommt ins Reden, wenn es um das Thema Bildung geht. Ein besseres Angebot an Wohnraum und Öffentlichem Nahverkehr und die Stärkung der Daseinsvorsorge vor Ort will er voranbringen. Erfahrung im Wahlkampf hat der Politikstudent schon, der nebenbei im Landtagsbüro der Bergsträßer Abgeordneten Karin Hartmann und zudem in der Gastronomie arbeitet: Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr leitete er die Kampagne des Bergsträßer Direktkandidaten Sven Wingerter. Bei jener Bundestagswahl setzte sich Wingerter nicht gegen den erfahrenen Bundestagsabgeordneten Michael Meister von der CDU durch, die Bergsträßer Sozialdemokraten haben nun keinen Abgeordneten in Berlin mehr.

Auch die größeren Wahlgänge davor verliefen für die Genossen in der Region eher durchwachsen. Trotzdem sehen sie der Landtagswahl im nächsten Jahr selbstbewusst entgegen. Bei der Bundestagswahl habe sich Wingerter gegen Meister gut gehalten, sagte Koebe, die zudem darauf verweist, dass die SPD bei den Zweitstimmen im Kreis stärkste Kraft war. „Ich glaube, dass wir sehr gute Chancen haben“, sagt die Bensheimerin.

Kritik an der Wahlkreisreform

Auch der Kreisverbandsvorsitzende Marius Schmidt zeigt sich zuversichtlich. Der Vorlauf sei dieses Mal länger als bei der Bundestagswahl, gibt er zu bedenken, Wingerters Kandidatur stand relativ spät fest. Der Trend auf Landesebene stimmt Schmidt ebenfalls positiv. Alle drei Kandidaten seien „kreativ in der Ansprache von Menschen“. Er traue ihnen zu, die Aufmerksamkeit der Wähler von den derzeit dominanten Bereichen Ukrainekrieg und Gaspreis auf die landespolitischen Themen zu lenken.

Infolge der Wahlkreisreform gibt es beim Urnengang Neuerungen im Vergleich zu 2018; Einhausen wechselt von Wahlkreis 54 zu 55, die Einwohner der Weschnitzgemeinde haben nicht mehr dieselben Kandidaten wie die benachbarten Lorscher auf dem Zettel. Die Kommunen Wald-Michelbach, Hirschhorn und Neckarsteinach wurden dem Odenwald-Wahlkreis zugeschlagen – ein Umstand, den die Sozialdemokraten äußerst kritisch sehen.