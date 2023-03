Die Sparkasse Starkenburg baut ihr Filialnetz um

Bergstraße. Die Sparkasse Starkenburg wird mehrere Filialen im Odenwald in Selbstbedienungsfilialen ohne Personal umwandeln und die Filiale in Kirschhausen sogar ganz schließen. Diese Pläne sind das Ergebnis einer „Kundenfrequenzanalyse“, deren Ziel es gewesen sei, „Erkenntnisse über die Nutzung unserer Filialen durch die Kunden zu gewinnen“, so Jürgen Schüdde, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Starkenburg.

Auf dieser Basis sollten vom Verwaltungsrat des Kreditinstitutes strategische Entscheidungen getroffen werden. Denn: Neben dem Kostenfaktor spiele hierbei auch der zunehmende Fachkräftemangel eine treibende Rolle. Zudem präsentierte Schüdde in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrates eine Risikoeinschätzung, die das Landeskriminalamt in Eigenregie für die Geldautomaten und deren Standorte erstellte.

Lindenfels wird umgewandelt

Die Pläne sehen vor, dass die Filialen in Lindenfels, Abtsteinach, Gorxheimertal, Grasellenbach, Neckarsteinach und in der Nord-Weststadt in Viernheim in SB-Stellen umgewandelt werden. Die Heppenheimer Hauptstelle (Filiale „An der Sparkasse“) und die Filiale Kirschhausen werden mit der Filiale „Starkenburg“ (Fußgängerzone) zusammengelegt. Dabei wird der Standort Kirschhausen komplett, einschließlich der SB-Geräte, aufgegeben.

Die Veränderungen werden im Laufe dieses Jahres umgesetzt, kündigt die Sparkasse Starkenburg an. Das Beratungsangebot rund um Finanzdienstleistung wie beispielsweise Geldanlagen, Finanzierungen, Versicherungen und Bausparen wird vollständig über feste Termine angeboten. An welchem Ort, ganz gleich in welcher Filiale oder bei dem Kunden zu Hause, kann dabei individuell vereinbart werden.

Online-Banking über PC und App

Bislang bietet die Sparkasse Starkenburg noch in 13 Kommunen in 16 personenbesetzten Filialen und in sieben SB-Filialen Zugang zu umfassenden Beratungsdienstleistungen und multifunktionalen Selbstbedienungsgeräten. Darüber hinaus sind 26 Mitarbeiter im Servicecenter und der Medialen Filiale erste Ansprechpartner für alle Anliegen rund um den Finanzsektor.

Ergänzend stehen den Kunden für viele Serviceleistungen ein Online-Banking über Computer und App zur Verfügung. red