Die Schwalben kommen zurück

Schwalben sind Zugvögel. Das heißt, sie fliegen im Winter, wenn es bei uns kalt ist, in den Süden. Dort haben sie es dann schön warm. Wenn es dann im Frühling und Sommer bei uns wieder wärmer wird, dann kommen die Zugvögel und auch die Schwalben zu uns zurück.

Allerdings haben Vogelschützer in Reichenbach gemerkt, dass dieses Jahr weniger Schwalben zurückgekommen sind, als es üblich ist. Normalerweise kommen die Schwalben nämlich gegen März und April zurück. Um zu überprüfen, wie viele Schwalben jetzt wieder hier sind, haben die Vogelschützer darum gebeten, dass die Menschen von zuhause aus Schwalben und Mauersegler beobachten und diese melden.

Mauersegler sind Vögel, die der Schwalbe ähnlich sehen aber zu der Familie der Segler.

Schwalben erkennt ihr sehr gut an ihrem Schwanz, der sich am Ende in zwei Teile aufgabelt. Sie haben außerdem einen kurzen Hals und lange, spitze Flügel. Die sogenannte Rauchschwalbe ist oben blau und unten braun. Die Mehlschwalbe hat eine blau-schwarze Oberseite und ist an der Unterseite weiß. Vielleicht seht ihr ja eine! fw

