Die Schultüte und ihre Geschichte

Wer vom Kindergarten in die Schule wechselt, bekommt zur Einschulung eine Schultüte. Diese ist meist aus Pappe und läuft nach unten hin spitz zu, wie eine Pyramide, die auf dem Kopf steht. Oben ist die Tüte mit Krepppapier verschlossen. Dieses wird häufig noch von großen bunten Schleifen zusammengehalten. Die Tüten sind mit bunten Bildern bedruckt oder beklebt. Darauf kann alles zu sehen sein: Dinos, Piraten, Einhörner, Fische und vieles mehr.

Man kann die Schultüten entweder fertig kaufen oder sie selbst basteln. Oft bastelt man seine eigene Schultüte an den letzten Tagen gemeinsam im Kindergarten.

Fred Fuchs © MM

In manchen Teilen Deutschlands wird die Schultüte auch Zuckertüte genannt. Frühe geschichtliche Beweise zeigen, dass Kinder zur Einschulung schon um das Jahr 1780 Schultüten bekamen. Damals erzählte man den Kindern, dass im Haus des Lehrers ein großer Baum steht, an welchem die Schultüten wachsen. Wenn diese groß genug wären, um sie zu pflücken, dann sei es an der Zeit für die Kinder, in die Schule zu kommen.

Als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und die Demokratische Deutsche Republik (DDR) geteilt wurde, änderte sich dort auch das Aussehen der Schultüte. Im Westen Deutschlands, also in der BRD, behielt die Tüte ihre runde, spitze Form. In der DDR, im Osten Deutschlands, waren die Schultüten meistens sechseckig, liefen aber ebenfalls nach unten hin spitz zu. Nach der Wiedervereinigung der beiden Deutschlands zu einem Land waren ab 1989 beide Formen der Tüte in Deutschland vertreten. Das hat sich bis heute gehalten: Es gibt sowohl eckige als auch runde Schultüten.

Schultüten sind mit Süßigkeiten gefüllt, daher auch der Name Zuckertüte. Aber auch kleine Spielzeuge und Materialien, die für die Schule gebraucht werden, wie Stifte oder Radiergummis, finden sich in der Tüte.