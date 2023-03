Die Schulkinowochen in Hessen haben begonnen

Frankfurt/Bergstraße. Die 17. Schulkinowochen Hessen wurden jetzt feierlich im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums (DFF) in Frankfurt eröffnet. Nun finden zwei Wochen lang überall in Hessen Kinovorstellungen, Filmgespräche und Workshops statt. Die Schulkinowochen sind ein Projekt von „Vision Kino“, das in Hessen vom DFF organisiert wird.

Die diesjährige Ausgabe startet mit einer Rekordzahl von 84 328 angemeldeten Besuchern in 70 hessischen Kinos – darunter auch die Bergsträßer Kinos Luxor Filmpalast Bensheim, Kinopolis Viernheim und Saalbau-Kino Heppenheim. 115 Filmgespräche mit Filmschaffenden, Expertinnen und Filmpädagogen laden im Anschluss an die Kinovorstellung zum Nachdenken und Diskutieren ein; 43 filmbegleitende Workshops in den Schulen regen zu einer eingehenden Auseinandersetzung mit den Filmen an.

An Orten, die kein Kino in der Nähe haben, kommt das Pop-up-Kino zum Einsatz: In Schlüchtern, Sontra, Homberg (Efze), Gladenbach-Weidenhausen, Weiltal, Dillenburg und Wetzlar fanden in der vergangenen Woche sowie in der Woche nach den Schulkinowochen Filmvorstellungen mit mobiler Vorführtechnik statt.

Eine kostenlose Sondervorstellung von „Paddington“ auf Ukrainisch gibt es am Montag, 20. März, für ukrainische Schülerinnen und Schüler im Kino des DFF.

Nach einer Begrüßung durch Ellen Harrington, Direktorin des DFF, und Michael Jahn, bundesweiter Projektleiter der Schulkinowochen bei „Vision Kino – Netzwerk für Film und Medienkompetenz“, sprach Anna Schoeppe, Geschäftsführerin von Hessen-Film und Medien, ein Grußwort: „Die Schulkinowochen bieten auch in diesem Jahr ein hervorragendes Programm, das junge Menschen für Film und Kino begeistert und den Schülerinnen und Schülern viele Impulse für angeregte Diskussionen über die Herausforderungen ihrer Zeit gibt.“

Besondere Begegnungen

Angela Dorn, Ministerin für Wissenschaft und Kunst in Hessen, grüßte die vier anwesenden Schulklassen per Videobotschaft: „Auch wenn Streaming aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist, zeigen die Schulkinowochen, wo das Medium sein Zuhause hat: hier im Kino!”

Der Eröffnungsfilm „Pleasantville“ aus dem Jahr 1998 aus der Fokus-Filmreihe Filmfarben war in der englischen Originalfassung und als 35 mm-Kopie aus dem Archiv des DFF auf großer Leinwand zu sehen. Im anschließenden Filmgespräch mit Sarah Peil vom filmpädagogischen Team des DFF diskutierten die Schüler über ihre Eindrücke.

Überall in Hessen finden bis Ende März besondere Begegnungen im Kino statt. Zu den Gästen zählen die Regisseure Andreas Kannengiesser, Steffen Krones, York-Fabian Raabe und Oualid Mouaness (online zugeschaltet), die in Russland geborene, ukrainisch-deutsche Filmemacherin Sofia Samoylova, Schauspieler Hans Marquardt, Location-Scout Stephen Weiler („Lucy ist jetzt Gangster“) und Filmmusik-Komponist Martin Stock.

Neben Filmschaffenden sind auch Wissenschaftler und Expertinnen unterschiedlicher Fachrichtungen zu Gast: Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Prof. Thomas Giesen vom Institut für Physik der Universität Kassel, Prof. Uwe Probst von der AG Raumfahrtelektronik der Technischen Hochschule Mittelhessen, der Imker Jens Bucher sowie die Waldpädagogin Rita Kotschenreuther.

Auch im Bensheimer Luxor Filmpalast und im Heppenheimer Saalbau sind die Schulkinowochen bereits am Montag mit dem ersten Film angelaufen. In Bensheim haben sich insgesamt 1593 Besucher angemeldet, die Zwingenberger Melibokusschule und die Werner-von-Siemens-Schule aus Lorsch kommen mit insgesamt rund 250 Schülerinnen und Schülern, die Bensheimer Joseph-Heckler-Schule sogar mit 400 Kindern. In Bensheim werden unter anderem die Filme „Die Olchis“, „Der Räuber Hotzenplotz“, „Paddington“, „Lucy ist jetzt Gangster“ und „Alle für Ella“ gezeigt.

Für das Heppenheimer Saalbau-Kino haben sich aktuell insgesamt 694 Kinder angemeldet. Von der Konrad-Adenauer-Schule kommen insgesamt mehr als 400 Schülerinnen und Schüler.

1695 Besucher haben sich im Kinopolis in Viernheim angemeldet, dort wird der erste Film („The Hate U Give“) am 17. März gezeigt. Von einigen Schulen nehmen sehr große Gruppen teil: Die Viernheimer Schulen Nibelungenschule und Schillerschule kommen mit mehr als 400 bzw. 350 Schülern, das Überwald-Gymnasium aus Wald-Michelbach sogar mit mehr als 500 Schülerinnen und Schülern. red