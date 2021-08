Die Schule geht wieder los. Kinder, die schon in der Schule waren, sehen ihre Klassenkameraden und Lehrer wieder. Sie bekommen neue Stundenpläne und manchmal auch neue Fächer. Andere Kinder wechseln jetzt von einer Grundschule in eine andere Schule. Das sind alles spannende Dinge, auf die man sich freuen kann.

Und dann sind da noch die Kinder, die zum ersten Mal überhaupt in die Schule kommen. Für sie ist es jetzt besonders aufregend. Bevor man in den Fächern etwas über den Unterrichtsstoff lernt, lernt man zunächst, wie eine Schule überhaupt funktioniert, wie man sich am Unterricht beteiligt und wie man sich in einer Schulklasse verhält.

Fred Fuchs © MM

Doch auch der Wechsel von der bekannten Schule an eine weiterführende Schule ist ein wichtiger Moment, denn auch das ist so etwas wie ein neuer Anfang.

Wenn ihr schon länger an eurer Schule seid, seid nett zu den neuen Schülern und helft ihnen weiter, wenn ihr das Gefühl habt, dass sie Hilfe brauchen. Denkt immer daran, dass auch ihr einmal neu an der Schule wart und nicht wusstet, wo es zu Chemieräumen geht oder wo sich die Toiletten im dritten Stock befinden.

Dieses Jahr kommt es durch die Corona-Regeln noch zu keinem Schulalltag, wie er früher einmal gewesen ist. Zunächst einmal sollen dreimal in der Woche Corona-Tests in der Schule stattfinden. Auch Masken müsst ihr tragen. Die Klassensäle werden regelmäßig gelüftet, und ihr bekommt zum Start des Schuljahres ein Testheft. In dieses tragt ihr die Ergebnisse eurer Corona-Tests ein und könnt dieses vorzeigen, wenn ihr zum Beispiel in ein Kino oder in ein Restaurant geht. Seid ihr über 12 Jahre alt, könnt ihr euch mit den zugelassen Impfstoffen in Impfzentren ohne Terminvereinbarung oder bei Kinderärzten impfen lassen.

Ich wünsche euch einen guten Schulstart und ein tolles Jahr!

Euer Fred Fuchs fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.