Die Schüler im Kreis kehren am Montag in den Wechselunterricht zurück

Bergstraße. Das Sozialministerium hat es gestern live während der Corona-Pressekonferenz bestätigt: Ab Montag dürfen die Schulen und Kitas an der Bergstraße wieder öffnen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für gestern (Stand: 3.10 Uhr) eine Inzidenz von 122,1 für den Kreis Bergstraße ermittelt. Dieser Wert ist maßgeblich für die Anwendung der Corona-„Notbremse“ und liegt seit Freitag vergangener Woche unter 165. Damit dürfen am übernächsten Tag die Schulen und Kindergärten wieder geöffnet werden. In den Schulen gilt dann nach einem Schreiben von Kultusminister Lorz vom 23. April, dass für alle Jahrgangsstufen Wechselunterricht gilt. Dies gilt auch für die Schüler der Klassenstufen sieben und höher.

Kommende Woche könnten auch Erleichterungen beim Einkaufen in Kraft treten, da die Inzidenz seit dem Wochenende auch unter 150 liegt. Allerdings fehle hierfür noch die entsprechende offizielle Meldung des Landes, die Landrat Engelhardt heute im Laufe des Tages erwartet. Dann wäre das Einkaufen nach Terminvereinbarung und bei Vorlage eines negativen Corona-Schnelltests wieder möglich.

„Außerdem werden inzwischen Nachweise für eine vollständige Impfung und Genesung so behandelt wie ein aktueller negativer Corona-Test“, so Engelhardt. Vollständigen Impfschutz habe man bei den meisten der Impfstoffe nach dem zweiten Termin und nachdem eine gewisse Anzahl an Tagen danach verstrichen ist. Bei Biontech beispielsweise 14 Tage nach zweiten Impfung, so der Landrat. „Um nachzuweisen, dass man genesen ist, genügt die Laborbescheinigung über einen positiven PCR-Test, der maximal sechs Monate alt ist.“

Der Kreis sei ganz knapp davor, die Marke der 80 000 Impfungen zu knacken: „Wir haben rund 60 000 Erst- und 20 000 Zweitimpfungen durchgeführt.“ Da Astra-Zeneca für alle Impfwilligen freigegeben wird, wie gestern von Bund und Ländern beschlossen, dauere es künftig voraussichtlich zwei bis drei Tage, bis man einen Impftermin durch das Land bekomme, so Engelhardt auf Anfrage. Der Bund habe außerdem angekündigt, die Länder ab Mai nicht mehr mit Astra-Zeneca für Erstimpfungen zu beliefern, heißt es aus dem hessischen Innenministerium. Einzig Zulieferungen zur Sicherstellung der Zweitimpfungen sollen noch erfolgen. Die Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff für alle würden demnach in den Arztpraxen durchgeführt werden.

Die Sonderimpfungen für Feuerwehrleute seien voraussichtlich Ende dieser Woche abgeschlossen. Die nächste Sondergruppe, die geimpft werde, seien Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften. „Sie werden der Empfehlung des Landes nach den Impfstoff von Johnson und Johnson erhalten, bei dem eine einmalige Impfung ausreicht. Dafür werden wir zusätzlichen Impfstoff bekommen.“

Migranten mit Infos erreichen

Problematisch sei es, Migranten entsprechend über die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, zu informieren. Gerade in diesem Bereich treten Infektionsfälle unter anderem in großen Städten überproportional auf, wie Engelhardt berichtet. Der soziale Kontext, das Lebensumfeld und beengte Verhältnisse spielen hierbei oftmals eine große Rolle, ebenso wie das kulturelle Umfeld. Deswegen und mit Blick auf das Infektionsgeschehen sei es entscheidend, Migranten mit der Impfkampagne zu erreichen. „Am kommenden Dienstag wird es dazu eine Videokonferenz mit den Integrationsbeauftragten im Kreis geben, wie man dieses Thema angehen sollte“, so Engelhardt. Rund 80 Gemeinschaftsunterkünfte gebe es im Kreis und insgesamt rund 2400 Flüchtlinge in der Betreuung.

„Die Inzidenz an der Bergstraße nimmt erfreulich ab“, so die Gesundheitsdezernentin Diana Stolz. „Wir haben eine Inzidenz von 120,98 nach unseren Werten und 122,1 nach den Daten des RKI.“ Von den aktuell Infizierten sei nur noch ein Prozent über 80 Jahre alt. „Die Infektionszahlen bei den Jüngeren sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Aktuell sind aber wieder alle Altersgruppen unter einer Inzidenz von 200.“ Bei den zwischen 26 und 30-Jährigen sei die Inzidenz am höchsten. Bei den stationär aufgenommenen Patienten liege das Durchschnittsalter unter 60 Jahren. „Aktuell werden auch zwei Kinder stationär mit Corona behandelt; alle Altersgruppen sind vertreten.“ Die 60 bis 69-Jährigen machen fast 40 Prozent der stationär behandelten Patienten aus. Der Altersdurchschnitt bei den Corona-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden, liege bei 63 Jahren.

Drei Kitas und 16 Schulen sind mit einer bis drei Personen betroffen. In Pflegeeinrichtungen gebe es keine Fälle. 39 Fälle seien aus Gemeinschaftsunterkünften gemeldet, verteilt auf zwölf Einrichtungen. „Dort sind größere Familien betroffen“, so der Kreisbeigeordnete Karsten Krug. Die Bußgeldstelle des Kreises Bergstraße meldet 1588 Verstöße.