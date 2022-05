Die Schlüsselübergabe in der Staatskanzlei in Wiesbaden

Hessen. Der hessische Ministerpräsident zieht nach seiner Wahl im Landtag auch in die Staatskanzlei in Wiesbaden ein. Zur offiziellen Schlüsselübergabe ist geplant, dass der neue Regierungschef mit seiner Frau von seinem Vorgänger und dessen Gattin in der Regierungszentrale in Hessens Landeshauptstadt empfangen wird.

Sollte Boris Rhein (CDU) wie geplant zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden, wird er nach seiner Vereidigung vom Landtag zu Fuß mit seiner Frau Tanja die kurze Strecke zur Staatskanzlei zurücklegen. Am Regierungssitz warten dann sein Vorgänger Volker Bouffier (CDU) und dessen Frau Ursula.