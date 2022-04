Die Sängerkreis-Standarte ist umgezogen

Bergstraße. Die Standarte des Sängerkreises Bergstraße hat ein neues Zuhause: Sie ziert jetzt den Nebenraum des Restaurants „Altes Rathaus“ in Einhausen. Sängerkreis-Vorsitzender Heinz Ritsert überreichte den Wimpel am Rande einer Vorstandssitzung an die Wirtin Marica Pejic, die alle nur Mara nennen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Jahr 1998 wurde Heinz Ritsert zum Vorsitzenden des Chorverbandes gewählt. Seitdem tagt sein Vorstand ausschließlich in Einhausen, weil der Weg dorthin aus allen Ecken seines Zuständigkeitsbereichs etwa gleich weit ist.

Heinz Ritsert, Vorsitzender des Sängerkreises Bergstraße, übergab die Standarte seines Verbandes in Einhausen an Mara Pejic, die Wirtin des Restaurants „Altes Rathaus“, wo der Sängerkreis-Vorstand tagt. © Philipp Kriegbaum

Der Sängerkreis Bergstraße (SKB) ist der Dachverband für 47 Vereine aus dem Ried, von der Bergstraße und aus dem Lautertal bis hinauf nach Lindenfels. Auch die geografisch im Odenwaldkreis gelegenen Vereine aus den Reichelsheimer Ortsteilen Gumpen und Beerfurth sind Mitglieder im SKB. Die Chöre aus dem südöstlichen Teil des politischen Kreises Bergstraße sind im Sängerkreis Weschnitztal-Überwald organisiert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schon in den 21 Jahren vor Ritserts Amtszeit war Einhausen der bevorzugte Tagungsort. Gelegentlich wurden die Sitzungen aber auch bei Mitgliedsvereinen abgehalten. Seit etwa zehn Jahren tagt der Sängervorstand ausschließlich im „Alten Rathaus“ – und zwar in dem Zimmer, in dem Ehepaare getraut wurden, als die Einhäuser Verwaltung noch ihren Sitz in dem Gebäude hatte.

Im Jahr des 75-jährigen Bestehens

Ritsert nahm das kleine Jubiläum zum Anlass, um die Verbundenheit zwischen Gaststätte und Chor nun durch die Standarte sichtbar zu machen. Der verstorbene Ehrenvorsitzende des Sängerkreises, Ritserts Amtsvorgänger Ernst Gugenberger, hatte die Standarte bei seiner Amtsübernahme selbst gebastelt und seinem Verband gestiftet, nicht ohne den Wimpel zuvor mit einer Widmung zu versehen.

Mit dem Amt des Vorsitzenden ging auch der Wimpel an Heinz Ritsert über. In dessen Büro stand er die vergangenen 24 Jahre, wenn er nicht gerade bei einer Veranstaltung des Sängerkreises aufgestellt wurde.

Die Standarte trägt das Wappen des Kreises Bergstraße. Der frühere Landrat Ekkehard Lommel hatte dem Sängerkreis in den 1950er Jahren die Genehmigung dafür gegeben. Auch der heutige Amtsinhaber Christian Engelhardt zeigt seine Verbundenheit mit dem Sängerkreis: Er hat die Schirmherrschaft über die Feierlichkeiten aus Anlass des 75-jährigen Bestehens übernommen und wird bei der Jubiläums-Matinée am 3. Juli im Bürgerhaus Kronepark in Bensheim-Auerbach ein Grußwort sprechen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Veranstaltung wird umrahmt von Vorträgen aller im Sängerkreis Bergstraße vertretenen Chorgattungen. Nach den obligatorischen Grußworten und Festreden wird es einen Empfang geben. Alle Kreisvereine und Chorleiter haben eine Einladung zu der Veranstaltung erhalten und wurden aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse vom Kreisvorstand gebeten, ihre Teilnahme zurückmelden. ppp