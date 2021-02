  Die Rückrunde soll besser werden

SV Darmstadt 98. Der SV Darmstadt 98 will nach dem ersten Erfolgserlebnis im Jahr 2021 direkt den nächsten Sieg holen. "Die Mannschaft glaubt an das, was sie spielen kann. Erfolgserlebnisse tun dafür natürlich gut. Aber ein Sieg reicht uns nicht. Wir wollen eine bessere Rückrunde spielen", sagte Trainer Markus Anfang bei der Video-Runde am Freitag. Die Lilien spielen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg. Das 2:1 gegen Sandhausen unter der Woche bedeutete den Premierensieg in diesem Jahr. "In Regensburg wollen wir nachlegen", kündigte Anfang selbstbewusst an.

