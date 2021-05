Die Reiseziele der Bergsträßer

Dass viele Bergsträßer in diesem Jahr wieder verreisen wollen, das hat sich auch in einer Umfrage auf Facebook und Instagram gezeigt. Nur vier der teilnehmenden Leser haben sich gegen eine Reise in diesem Jahr ausgesprochen. „Nein, wir bleiben lieber zuhause“, kommentiert „Sandra.u1980“.

Anders sieht es bei „lena_dwald“ aus. Für sie steht fest: Es geht an die Ostsee in Richtung Timmendorfer Strand. Instagram-Nutzer weinhaltig reist nach Hamburg zu einer Freundin, um deren Geburtstag zu feiern. Und „mel.wer“ war sogar schon am Meer in diesem Jahr: „Ich war Anfang Mai auf Mallorca – das ist für mich die beste Entscheidung gewesen.“ „kirby_2911“ zieht es in die Niederlande.

„Angelalovesinterior“ würde gerne an die Nordsee reisen und dort in einem Ferienhaus wohnen, „wenn es die Inzidenz zulässt“, ergänzt sie. „Janiiiiieh“ freut sich schon auf ihren Urlaub am Gardasee. Hin soll es mit dem Auto gehen, „wegfliegen ist uns zu ungewiss aktuell.“ Gleich zwei Bergsträßer haben vor, nach Sylt zu reisen. Ins Allgäu geht es für „fiene1407“ und „sonne_geyer“ geht im Dezember auf Kreuzfahrt, wenn alles klappt. Facebook-Nutzerin „Gisela Diehl“ will in die USA reisen, „sobald es möglich ist.“ Auch für „Albert Wilson“ steht Urlaub an: „Wir fahren ins Ausland mit dem Auto, die Familie besuchen. Wir sind bis dato eh geimpft und die Familie am Zielort sogar komplett, noch dazu sind wir ländlich untergebracht. Warum dann nicht?“ Für BA-Leserin „Beate Jäger“ geht es schon über Pfingsten nach Schleswig Holstein. Urlaub? „Auf jeden Fall“, kommentiert „Tom Grad“ auf Facebook. Wohin es gehen soll? Das ist noch offen. ssr