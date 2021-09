Die Region ist verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen

Bergstraße. Seit einem Jahr ist Melanie Marysko Betriebsleiterin von Neue Wege. Ihr Einstieg fiel mitten in die Corona-Pandemie. Der Bergsträßer Eigenbetrieb habe die Krise bislang relativ gut überstanden, sagte sie bei der Jahrespressekonferenz. Durch die frühe Digitalisierung der Förderinstrumente habe man die Phase ohne größere Ausfälle gut bewältigt.

Dies zeige sich auch an den wichtigsten Kennzahlen in der Region. So habe sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis Ende 2020 innerhalb eines Jahres nur leicht erhöht, darunter etliche Selbstständige. Die Lage habe sich mittlerweile wieder etwas erholt.

Auch die Quote der SGB-II-Bezieher sei im Kreis Bergstraße angesichts der Umstände sehr beständig. Sie rangierte im Dezember bei 1,9 Prozent gegenüber 1,7 Prozent im Vorjahresmonat. Für Melanie Marysko spiegeln auch die Arbeitslosenzahlen der Gruppe der unter 25-Jährigen die gute Arbeit des Eigenbetriebs.

„Sehr erfreuliche“ Daten

Die zuständige Dezernentin Diana Stolz legte weitere Zahlen vor. Demnach hat sich die aktuelle Arbeitslosenquote wieder auf dem Niveau vom August 2018 eingependelt, also lange vor dem Ausbruch der Pandemie. Im Spätsommer 2020 stieg der Wert auf 4,6 Prozent. Stolz kommentierte dies als „sehr erfreulich“, führt diese Entwicklung aber auch auf die heterogenen wirtschaftlichen Strukturen im Kreisgebiet zurück. Die Unternehmenslandschaft sei vielfältig und von einem breiten Branchenmix geprägt. Dadurch würden Krisen nicht zwangsläufig zu Jobverlusten in einem größeren Umfang führen.

Aber auch dem Eigenbetrieb stellt die Erste Kreisbeigeordnete ein gutes Zeugnis aus. In punkto Krisenmanagement habe man vieles richtig gemacht. So konnte das Jobcenter aufgrund seiner eng verzahnten Abteilungen sehr früh notwendige Hilfen ausschütten und den Menschen eine elementare Sicherheit bieten, sagte Stolz. Dabei habe es sich als großer Vorteil erwiesen, dass die Bereiche Sozialleistungen und Jobvermittlung von einem einzigen Team koordiniert werden. Neben dem digitalen Kundenportal mit aktuell fast 3000 Nutzern sei das integrierte Fallmanagement von Neue Wege ein enormes Plus: Leistungssachbearbeitung und Arbeitsvermittlung werden von einem Mitarbeiter erledigt. Dadurch haben Kunden immer nur eine Ansprechperson.

Interne Strukturen optimiert

Im Corona-Jahr 2020 habe man interne Strukturen weiter optimiert und die Krise als Chance genutzt, um den Anspruch des Eigenbetriebs – eine dauerhafte Eingliederung der Menschen in den ersten Arbeitsmarkt über einen zielgruppenspezifischen Ansatz – in der Praxis umsetzen zu können. Was nicht als Präsenztermin möglich war, wurde durch datenschutzkonforme Videoformate oder telefonische Beratungen ersetzt. Die Rückmeldungen der Kunden seien diesbezüglich überwiegend positiv ausgefallen, heißt es. Auch die Kommunikation zwischen den vier Jobcentern erfolgt seither überwiegend über neue Medien. Jetzt arbeitet man daran, das Dokumentenportal NWdigital, das im vergangenen Jahr mit dem bundesweit ausgeschriebenen „Preis für gute Verwaltung“ ausgezeichnet wurde, auf andere Abteilungen der Kreisverwaltung auszudehnen.

Trotz Digitalisierung setzt die Betriebsleiterin klare Schwerpunkte im Dialog mit den Kunden: „Der Kern unserer Arbeit bleibt die Live-Beratung“, so Melanie Marysko. Alles andere seien Ergänzungen und Zusatzangebote. Online-Formate sollen erhalten und ausgebaut werden, wo dies sinnvoll sei. Ersetzen können und sollen sie das klassische Gespräch aber nicht, sagte sie. Es gehe nun darum, die Maßnahmen zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt beständig weiterzuentwickeln und zu spezifizieren. Jeder Mensch müsse entsprechend seinen jeweiligen Talenten und Neigungen begleitet und vermittelt werden. Dafür benötige es eine individuelle Erfassung und Unterstützung. Sämtliche Hilfs- und Förderangebote des Eigenbetriebs müssten diesen personenspezifischen Ansatz widerspiegeln. Aktuell ist die Chefin für rund 200 Mitarbeiter an den Standorten Bürstadt, Heppenheim, Mörlenbach und Viernheim verantwortlich. Darunter sind etwa die Hälfte Fallmanager.

„Innovativer Geist im Jobcenter“

Auch der stellvertretende Betriebsleiter Harald Weiß spricht von einem innovativen Geist im Jobcenter, den es zu erhalten gelte. Man wolle die „Schwarmintelligenz der Mitarbeiter“ nutzen, um neue Ideen und Konzepte zu entwickeln. Die Fallmanager sieht er als Augen und Ohren an der Front, um die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und darauf mit kreativen Angeboten reagieren zu können. Melanie Marysko könnte sich sogar vorstellen, den Ansatz des Design Thinking im Eigenbetrieb zu integrieren. Das bedeutet: Lösungen zu finden, die in erster Linie aus Anwendersicht überzeugend sind. Dafür will sie die Zielgruppe selbst stärker einbinden. Noch ist das aber Zukunftsmusik.

In greifbarer Nähe ist der Rückzug von Harald Weiß, der seit Ausbruch der Pandemie auch bei der Neustrukturierung des Gesundheitsamtes beteiligt war. Er hat bereits seinen Rückzug aus dem Eigenbetrieb angekündigt, wie Diana Stolz mit Bedauern mitteilte. Weiß teilte mit, dass bereits jetzt die strategischen Planungen für die künftige Ausrichtung der Jobcenter laufen. Veränderte Arbeitswelten und Lebensmodelle sowie demografische Entwicklungen müssten dabei in den Mittelpunkt gerückt werden.

In dieser strukturellen Anpassung sieht Harald Weiß eine „immense Herausforderung“. Im Gegensatz zu einer Pandemie sei dieser Prozess aber absehbar und damit planbar. Weiß verweist auf die vergangenen anderthalb Jahre und zeigt sich zuversichtlich: „Wir können Krise.“