Die Raiffeisenbank Ried sucht einen Partner im Überwald

Bürstadt/Gorxheimertal. Die Fusionswelle bei den Genossenschaftsbanken geht weiter. Nach der Übernahme der RBank Groß-Rohrheim im Jahr 2016 bereitet die Bürstädter Raiffeisenbank Ried die nächste Fusion vor. Der Partner: die Volksbank Überwald Gorxheimertal. Die Vorstände beider Kreditinstitute stellten jetzt die Pläne vor. Zuvor waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert worden.

„Dauerhaft leistungsfähig“

Die Verschmelzung soll rückwirkend zum 1. Januar 2023 wirksam werden, damit im kommenden Jahr nur noch eine gemeinsame Bilanz erstellt werden muss. Ob es tatsächlich zur Fusion kommt, sollen die Vertreterversammlungen beider Institute im Juni 2023 entscheiden. Die Vertreter erhalten in diesen Tagen einen Brief, in dem die Vorstände die Verschmelzung und ihre Gründe ausführlich erläutern wollen.

Beide Genossenschaften wollten eine dauerhaft leistungsfähige Heimatbank der Region schaffen, werben die Vorstände für die Pläne. Darin sehen sie die Antwort auf dynamische Veränderungen in der Bankenbranche, es sei notwendig, die Kräfte zu bündeln.

Die „Heimat“ im Fokus

Immerhin haben beide Banken mit der Volksbank Darmstadt Südhessen eine der größten Volksbanken Deutschlands als direkte Konkurrenz im Geschäftsgebiet sitzen. Zum Vergleich: Die Volksbank Darmstadt Südhessen hatte 2021 eine Bilanzsumme von 5,2 Milliarden Euro im Geschäftsbericht ausgewiesen. Die neue VR Bank Ried-Überwald kommt zusammen auf 707 Millionen Euro.

Allerdings setzt sie in der Ansprache für die neue Fusion klar auf den Begriff „Heimat“ und „Heimatbank“. Dies hat auf der einen Seite eben mit der Abgrenzung zur Konkurrenz zu tun, die als anonymes Institut mit Sitz im weit entfernten Darmstadt wahrgenommen wird. Die Raiba Ried hat mit der Thematik jedoch noch eine andere historische Erfahrung: 1997 platzte eine geplante Fusion mit der damaligen Volksbank Bensheim. Die Vertreter in Bürstadt versagten die Zustimmung wegen des drohenden Verlustes von „einem Stück Heimat“. Dass kleine Einheiten in dem durchregulierten Bankenwesen keine Chance mehr haben, wissen die Vorstände selbst.

Den Herausforderungen könne gemeinsam besser begegnet und die Zukunftsfähigkeit der Bank gesichert werden. Ein Zusammenschluss ermögliche es, regionale Nähe zu sichern und Potenziale zu nutzen. Sitz der neuen VR Bank Ried-Überwald eG wird Bürstadt sein. Es gibt keinerlei Überschneidungen im Geschäftsgebiet. Das Filialnetz (siehe Grafik) soll erhalten bleiben. „Alle Mitarbeiter erhalten eine Jobgarantie für fünf Jahre“, verspricht Dirk Jalowiky, Vorstand der Volksbank Überwald-Gorxheimertal. „Die Geschäftsgebiete ergänzen sich ideal. Vertraute Ansprechpersonen in einer attraktiven Region bleiben erhalten“, sagt der Bürstädter Vorstandssprecher Claus Diehlmann. Nach der Fusion soll der Vorstand der neuen VR-Bank aus den beiden Bürstädter Chefs Claus Diehlmann und Frank Ohl sowie aus Dirk Jalowiky und übergangsweise seinem Vorstandskollegen Dennis Jaschik bestehen. Jaschik war erst 2020 aus Aachen in den Odenwald gewechselt.

Mehr als 100 Mitarbeiter

Der neunköpfige Aufsichtsrat würde nach der Verschmelzung aus dem bisherigen sechsköpfigen Aufsichtsrat der Raiba Ried sowie drei Mitgliedern der Volksbank Überwald-Gorxheimertal bestehen. Aufsichtsratsvorsitzende bliebe Brigitte Daiker-Neumann (Bürstadt), ihre Stellvertreter wären Karsten Krug (Groß-Rohrheim) sowie ein neu zu wählender Stellvertreter aus dem Überwald.

Die neue Bank hat, wenn die Vertreter im Juni der Fusion zustimmen, zusammen mehr als 100 Mitarbeiter und rund 30 000 Kunden. Die Einlagen addieren sich auf 550 Millionen Euro, die Kredite auf rund 440 Millionen Euro. „Wir sind überzeugt, dass die Fusion allen Beteiligten Vorteile bietet. Dafür stehen wir gemeinsam ein und werden die Zeit nutzen, um diesen zukunftsweisenden Schritt einzuleiten. Dann liegt es bei unseren Vertretern, diesen Kurs zu bestätigen. Dafür werden wir bis zu den Vertreterversammlungen im Juni 2023 intensiv werben“, heißt in einer Pressemitteilung der beiden Banken zur geplanten Fusion.

In den kommenden Tagen werden beide Banken auf ihren Internetseiten Antworten auf die drängendsten Fragen finden.

Eine der wichtigsten Veränderungen: Während die Kunden der Raiba ihre Kontonummern behalten können, müssen sich die Kunden im Überwald auf neue IBANs einstellen, dies allerdings erst Ende 2023/Anfang 2024. /sm